Motociclista sofre traumatismo craniano ao colidir contra concreto

Durante a sessão desta terça-feira (9), o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), entregou ao Antônio Hora Filho, Presidente da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), uma Moção de Aplausos pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento do Desporto Escolar em nosso Estado do Acre.

A homenagem proposta pelo presidente do parlamento acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), também se dá pelas conquistas alcançadas em 2021, ano em que o Acre teve a maior delegação de sua história, com 236 pessoas numa competição nacional escolar do JEBs, ocorrida no Rio de Janeiro. Já este ano, aconteceu o primeiro Campeonato Escolar Brasileiro tendo o Acre como sede. O evento contou com a participação dos 26 Estados e DF na modalidade vôlei de areia.

Antônio Hora Filho fez questão de agradecer a Casa Legislativa pela homenagem recebida. “Estou muito feliz, muito obrigado pela homenagem. O esporte une em uma mesma causa oponentes políticos e várias outras áreas de atuação. Isso demonstra à sociedade que as diferenças de pensamentos não são importantes. Nossa entidade nasceu da necessidade do Brasil se fazer representado internacionalmente”, pontuou o homenageado Antônio Hora.

Ao final da solenidade, o presidente da CBDE entregou aos parlamentares presentes, uma medalha simbólica da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes.