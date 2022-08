Ministério Público do Acre divulga resultado de processo seletivo de estagiários

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf), tornou público nesta quarta-feira, 10, o resultado por ordem de classificação, do processo seletivo para contratação de estagiários para o preenchimento de vagas e a formação de cadastro de reserva de estágio em nível superior para o MPAC.

O resultado pode ser conferido no endereço eletrônico https://ceaf.mpac.mp.br. O Ceaf informou que em razão da falta de previsão legal ou editalícia, não serão admitidos recursos, somente sendo possível a modificação do resultado final por erro material. O resultado final será homologado pelo procurador-geral de Justiça do MPAC, Danilo Lovisaro do Nascimento, e publicado no Diário Oficial do MPAC (Dempac), ocasião em que se tornará definitivo.

As convocações serão realizadas por meio de publicação no Dempac e no site do processo seletivo, somente após a homologação do resultado final. Eventuais dúvidas ou questionamentos acerca do resultado final ou do processo seletivo poderão ser encaminhados ao e-mail [email protected]

Com 627 inscrições confirmadas, o processo de avaliação e seleção de estagiários foi realizado pelo Ceaf do MPAC. As provas foram realizadas no dia 24 de julho, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A seletiva visa o preenchimento de 40 vagas e a formação de cadastro de reserva de estágio em nível superior em diversas áreas.

As vagas são para os cursos de Arquitetura, Biologia, Ciências Contábeis/Contabilidade/Economia, Comunicação Social, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Serviço Social, Saúde Coletiva, Psicologia, Rede de Computadores, Sistemas de Informação, Administração e Direito, em Rio Branco. Para Cruzeiro do Sul, as vagas são somente para o curso de Direito. A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais, com bolsa mensal no valor de um salário mínimo acrescido de auxilio transporte.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC