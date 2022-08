Jorge Viana ainda não apresentou plano de governo no site da Justiça Eleitoral

O candidato do PT ao governo do estado, Jorge Viana, registrou a sua candidatura no site da Justiça Eleitoral nesta terça-feira (9). No entanto, na documentação apresentada ainda não consta o plano de governo.

Compõem a chapa majoritária da Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil(PT/PCdoB/PV), o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, como vice, e a ex-vice-governadora Nazareth Araújo concorrendo ao Senado da República.

Jorge Viana

Aos 62 anos, Jorge Ney Viana Macedo Neves é acreano de Rio Branco, formado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília (UnB). Foi prefeito de Rio Branco de 1993 a 1996; governador do estado de 1999 a 2006 e senador de 2011 a 2019.

Marcus Alexandre

O candidato a vice-governador na chapa de Jorge Viana foi o 31º prefeito de Rio Branco, no período de 1º de janeiro de 2013 a 6 de abril de 2018, quando renunciou para disputar as eleições ao governo em outubro do mesmo ano. Chegou ao Acre em 1999, onde já assumiu diversos cargos do poder público, com destaque para a direção-geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) de 2007 a 2012, cargo que lhe deu notabilidade para se eleger prefeito.

Nazareth Araújo

A filha do primeiro governador eleito do Acre, José Augusto de Araújo, ainda não registrou a sua candidatura ao Senado no site da Justiça Eleitoral. Aos 55 anos, ela procuradora-geral do Acre no período de 2007 a 2010, foi subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil do Acre entre 2011 e 2014, e foi eleita vice-governadora do Acre na chapa encabeçada por Tião Viana, em 2014. Em 2018, foi suplente na chapa derrotada do então senador Jorge Viana.

O prazo para os registros de candidaturas se encerra no próximo dia 15.