Educação discute cronograma de ações de alimentação escolar indígena com comissão

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio das diretorias de Ensino e Gestão operacional, além dos departamentos de Educação Escolar Indígena e Alimentação e Nutrição Escolar, realizou a 13ª reunião ordinária da Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos do Acre (Catrapoacre).

Participaram também da reunião representantes da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), do Ministério da Agricultura, da Empresa de Assistência Técnica Extrativista Rural (Emater), da Fundação Nacional do Índio (Funai), da Associação dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (Amaaiac) e da Câmara Estadual de Comercialização da Biodiversidade.

Na pauta, a apresentação da proposta de minuta da chamada pública com o cronograma das ações que deverão ser executadas pelas diferentes instituições. De acordo com o chefe do Departamento de Educação Escolar Indígena, Charles Falcão, “a chamada pública será realizada no âmbito das escolas indígenas da rede estadual de ensino, sobretudo em três regionais importantes do estado, as do Purus, Tarauacá-Envira e Juruá”.

A Catrapoacre tem como meta criar estratégias para propiciar o acesso e adequar a alimentação que é destinada às escolas das comunidades indígenas e extrativistas, promovendo a articulação e integração interinstitucional entre os mais diversos órgãos públicos e a sociedade civil organizada.

A instituição também tem como objetivo a formulação, divulgação e implementação de políticas públicas de comercialização voltadas à agricultura familiar com foco no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).