Cutelaria pega fogo em Cruzeiro do Sul e dono chora ao pedir ajuda para retomar atividade

Com uma missa e hasteamento de bandeiras, foi aberto na noite desta sexta-feira, 5, em Cruzeiro do Sul, o 104° Novenário de Nossa Senhora da Glória, a maior festa religiosa do Acre.

O bispo Dom Flávio Giovenale comemorou a grande presença de fiéis que deixaram a Catedral Nossa Senhora da Glória lotada.

“Ficamos felizes com a igreja lotada e neste sábado já teremos cadeiras lá fora bem como telões. As pessoas também podem vir de dia que teremos padres para as confissões e momentos mais calmos de oração. Convidamos para que todos participem do Novenário e que rezem por si e por quem não pode vir mas precisa de uma força especial de Deus”, conclamou o líder religioso.

Já a partir deste sábado, 6, além das atividades religiosas terão início as vendas de alimentos, artesanato e outros itens, além de bingos.

O ponto alto do Novenário será a Procissão de Nossa Senhora da Glória, que este ano terá 3 quilômetros.

Arrecadação de leite em pó

Como acontece anualmente, categorias profissionais são homenageadas pela Diocese de Cruzeiro do Sul durante o Novenário de Nossa Senhora da Glória. Este ano os jornalistas uma das profissões lembradas, resolveram criar uma campanha de arrecadação de leite em pó que será destinado a crianças pobres atendidas pela Diocese. Há pontos de arrecadação do leite pó nas rádios Juruá, Integração e Verdes Florestas, no Supermercados Cameli Avenida, no Shopping Copacabana, Distribuidora Cristal e Cerâmica Terças.

O leite será entregue à Diocese de Cruzeiro do Sul na Missa da noite de 12 de agosto.