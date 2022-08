Dia do Cosplay é criado em Acre e será comemorado em 21 de julho

O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em agosto começa nesta terça-feira (9) no Acre com valores que vão de R$605,39, em Acrelândia, a R$708,21 em Santa Rosa do Purus -este um dos maiores valores médios do País neste mês. Mais de 111,1 mil recebem o benefício, acrescido do auxílio-gás, em todo o Estado.

Já estão recebendo beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) com final 1. Os repasses seguem até o dia 22 para o último grupo do mês, com final de NIS Zero

Segundo o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil atinge em agosto de 2022 o maior patamar da história dos programas de transferência de renda do Governo Federal. Com a inclusão de mais de 2,2 milhões de novas famílias, um total de 20,2 milhões de beneficiários em condição de vulnerabilidade social vai receber o mínimo de R$ 600 neste mês.

A inclusão de mais de 2,2 milhões de famílias de julho para agosto garantiu atendimento pleno de todas as famílias que apresentavam, no Cadastro Único, perfil para serem contempladas. Levando em conta o histórico do Auxílio Brasil, implementado em novembro de 2021, são mais de 7,1 milhões de famílias adicionadas ao longo dos últimos dez meses, outro patamar inédito.