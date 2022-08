Rio Branco entra em campo com faixa da Democracia: Confirma

Foto: Sérgio Vale

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) calcula que a média de visitação na Expoacre girou em torno de 33 mil pessoas por noite, totalizando 264 mil nas últimas noites.

Na noite gospel, que contou com a participação da cantora Bruna Karla, mais de 40 mil pessoas visitaram e participaram dos eventos da feira agropecuária.

De acordo com o coronel Glayson Dantas, diretor da Sejusp, um novo aplicativo esteve instalado no portão principal do parque de exposições fazendo a contagem da entrada de pessoas. “Trata-se de um sistema de câmeras que faz uma contagem mais aprimorada”, disse.

Como o sistema foi instalado somente na entrada principal, sem contar com as entradas laterais dos estacionamentos, o coronel destacou que, a partir da contagem da principal, se fez uma média de público diário. “Em dias de show, mais de 40 mil pessoas estiveram presentes”, informou.

Para se ter uma ideia, somente na entrada principal, no dia 30 de julho, primeiro dia de feira, foram contadas mais de 13,5 mil pessoas. No dia 31, mais de 13,6 mil. No dia primeiro de agosto 17,8 mil; no dia 2, 12,8 mil pessoas; no dia 3, 12,8 mil; no dia 4, 13,9 mil pessoas; e no dia 5, 16,1 mil. “Com isso, contando as oito noites de Expoacre, tivemos um público de 264 mil pessoas”, disse.