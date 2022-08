Briga generalizada marca encerramento das festividade da Expoacre 2022

NEM entre os adversários não resta mais dúvida de que a entrada no cenário do ex-senador Jorge Viana (PT) como candidato a governador, deve jogar a decisão da disputa para o segundo turno. Com Gladson Cameli (PP), Sérgio Petecão (PSD), Jorge Viana (PT), Márcio Bittar (União Brasil), Nilson Euclides (PSOL), David Hall (AGIR) e Mara Rocha (MDB), ficou mais longe a briga pelo Palácio Rio Branco ser liquidada já no primeiro turno.

Os números das pesquisas devem mudar depois do fim do mês, quando já teremos tido 15 dias de campanhas nas ruas. E, campanhas costumam pregar peças, quem está em cima pode vir para baixo e vice e versa.

Ninguém comemore e ninguém se sinta derrotado, antes da campanha atingir os grotões dos votos. Porque ninguém é dono desses votos. Ponto.

JOGOU PIMENTA NA DISPUTA

QUEIRAM ou não, gostem ou não gostem dele, mas o grande fato político do último dia das convenções, ontem, foi o anúncio da candidatura do Jorge Viana (PT) ao governo. Não meçam o JV pela régua do PT, tem votos bem além dos muros petistas. Jogou pimenta na disputa. E embolou o jogo com a chapa que ainda tem o Marcus Alexandre (PT) de vice e a Nazaré Araújo (PT), para o Senado. Será uma chapa muito competitiva.

MELHOR VICE, DISPARADO

SEM dúvida alguma o vice que mais vai agregar de todas as chapas, é o Marcus Alexandre (PT). Seria deputado estadual, com certeza, e entre os mais votados. Abriu mão de uma disputa previsível por uma imprevisível. Colocou o PT acima do interesse pessoal. É para poucos.

SÍNDROME DE PETER PAN

O MDB, no tocante ao debate interno, pelo menos no estado, é orgânico, sem golpismo. A executiva regional reuniu e decidiu, está decidido. Foi o caso da candidatura da Márcia Bittar (PL) ao Senado da chapa emedebista. Um grupo com síndrome do Peter Pan (o menino que nunca cresceu), ainda tentou melar a escolha, para colocar o Flaviano Melo (MDB) na disputa do Senado. Mas, o próprio Flaviano desestimulou a manobra.

CLAQUE DO VELHO LOBO

A CLAQUE que apoia a candidatura do deputado federal Flaviano Melo (MDB) á reeleição, era a mais animada e numerosa da convenção de ontem do partido. O velho Lobo sabe o caminho das pedras, ele é favorito na busca de novo mandato. Disputa a sua última eleição.

A EMOÇÃO NÃO É BOA CONSELHEIRA

O Alan Rick (União Brasil) é um excelente deputado. Sem dúvida. Mas está sendo muito açodado na sua candidatura a senador pelo União Brasil. Não vai ter paz na campanha. O Márcio Bittar (União Brasil), candidato ao governo, vai exigir seu apoio. Se negar o acionará na justiça por infidelidade partidária. Terá que contratar advogado para se defender. E a sua campanha vai virar um inferno. A prudência é uma virtude. Na política, quando se perde uma batalha (como da vice), se busca outro caminho. Brigar pela reeleição num cenário de paz, seria o ideal. Tem como pedir votos pelo belo mandato que exerceu até aqui. A emoção não é boa conselheira política.

NÃO PODE CONTAR COM O GLADSON

TEM AINDA um ponto que o deputado federal Alan Rick (União Brasil) tem de observar: não poderá contar com o apoio do governador Gladson Cameli, depois que este colocou o Ney Amorim (PODEMOS) no seu colo para o Senado. É um fato que deve ser bem analisado por ele.

PELO PODER, NÃO FOI DAS MELHORES

POR estar no poder, o Gladson poderia ter formado uma chapa majoritária bem mais forte. Este foi o comentário majoritário ouvido ontem nas mais diversas rodas.

CAPITULOU DEPOIS DA VITÓRIA

A SENADORA Mailza Gomes (PP) viveu um personagem surreal nesta história. Impediu o Gladson de detonar sua candidatura a mais um mandato, manteve uma briga contra forças poderosas, venceu, e agora capitulou para ser vice do governador Gladson. Faltou coerência no ato.

E, AGORA, BOCA?

O PREFEITO Bocalom me ligou ontem irritado com uma nota que colocava um membro do seu grupo como defensor da senadora Mailza Gomes (PP) ser vice do governador Gladson. Negou veementemente. Disse que o compromisso com a direção nacional era dela ser candidata ao Senado e não a vice. Feito o registro. Mas, antes de encerrar, uma pergunta: a Mailza Gomes é a vice na chapa do Gladson Cameli: e agora, velho Boca?

DISPUTA SEM FAVORITO

NAZARÉ ARAÚJO (PT), Vanda Milani (PROS), Sanderson Moura (PSOL), Dimas Sandas (AGIR), Márcia Bittar (PL), Alan Rick (União Brasil), Ney Amorim (PODEMOS), Jenilson Leite (PSB). São os candidatos ao Senado. O que se pode dizer, de cara, é que é uma chapa onde não existe um amplo favorito. Será uma disputa acirrada.

PARA QUE LADO VAI O BOCALOM?

NÃO HÁ DÚVIDA de que o fato da senadora Mailza Gomes (PP) ser a vice do Gladson Cameli, não muda uma vírgula do seu apoio ao Petecão para o governo. A Mailza não é mais candidata a senadora. Quem é que, o Tião Bocalom (PP) apoiará agora, para o Senado?

VOLTA DAS VELHAS

NUMA POSTAGEM dura e ferina o candidato ao Senado pelo PSOL, Sanderson Moura, situou a chapa majoritária do PT, só com militantes, como a volta das velhas caras.

DIFERENÇA GRITANTE

QUANDO o PT estava no poder, nas campanhas, todos os militantes iam para as ruas brigar por votos e balançar as bandeiras. Com os comissionados do governo Gladson não é assim, são acomodados. Se viu isso na candidatura da Socorro Neri para a PMRB. O Ney Amorim (PODEMOS), que viveu o momento do PT, vai sentir essa diferença com sua candidatura ao Senado.

TURMA DO PETECÃO EUFÓRICA

QUEM estava ontem eufórica, era a turma de cima da candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo, com o novo cenário para o Senado. Acham que a candidata Vanda Milani (PROS) entra de vez no jogo.

SORRISO ABERTO

QUEM ESTAMPAVA um sorriso aberto ontem na convenção do PT, era o candidato a deputado estadual, Cesário Braga (PT). Diz que, com a saída do Marcus Alexandre do páreo, boa parte do seu espólio virá para a sua candidatura.

CANDIDATURA POSTA

NUM ATO mais com os candidatos a deputado, o senador Márcio Bittar (MDB) teve ontem a sua candidatura homologada para governador; e do deputado federal Alan Rick (União Brasil) para senador.

DEFENSOR NÚMERO UM

O EX-PREFEITO Vagner Sales (MDB) é hoje dentro do partido o defensor número um da candidatura da Márcia Bittar (PL) ao Senado, na chapa emedebista.

ENTRA COM EXPERIÊNCIA

O presidente da FIEAC, empresário José Adriano (PP), nota-se, está nesta eleição com uma campanha melhor estruturada do que a passada, e pode surpreender dentro da chapa do PP. É uma chapa sem favoritos.

ESTÁ NA BRIGA

O PSB confirmou ontem a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao Senado. A posição do PT de lhe cozinhar em banho-maria, não o demoveu da ideia de continuar na disputa. Resta saber quem o PSB apoiará para governador, depois do rompimento com o PT.

FRASE MARCANTE

“Há amigos que são como andorinhas: acompanham-nos no verão da prosperidade e voam no inverno das aflições”. Cícero.