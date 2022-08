Mais de 23 milhões de eleitores estão aptos a votar voluntariamente

Em dia marcado de negociações e expectativas, o governador Gladson Cameli decidiu definitivamente por um ponto final na ciranda de candidatos a vice e oficializou a senadora Mailza Gomes (PP), como a sua candidata a vice. Além disso, o ex-deputado Ney Amorim (Podemos) como senador de sua chapa. A homologação das candidaturas ocorreu durante a Convenção do Partido Progressista realizada no Ginásio do Sesc, com cerca de 10 mil expectadores, que tiveram que ficar do lado de fora do ginásio acompanhando a festa.

Ao chegar no evento, Cameli confirmou a imprensa que Mailza é sua candidata por ser uma mulher exemplar e ter um mandato de senadora elogiável. “Hoje eu tenho o orgulho de anunciar a Mailza como a minha parceira de campanha e governo pelos próximos anos. Mulher de garra e exemplar, com mandato produtivo em prol do Acre”, disse.

Já Mailza, em tom mais discreto, afirmou que é uma honra ser a vice de Gladson. “Tenho um compromisso com o governador desde 2014, quando fui sua suplente. Hoje mais uma vez serei sua vice e estaremos juntos nessa disputa e em nome de Jesus venceremos”, pontuou.

O candidato ao senado, Ney Amorim (Podemos) brincou com a situação de ser candidato do grupo de Gladson. “A gente que está perto do governador, sabe que as coisas precisam ser com emoção, mas acredito que seremos vitoriosos em outubro ao lado da Mailza”, frisou.

O governador foi questionado sobe a chapa do PT lançada de ultima hora composta por Jorge Viana ao governo e Marcus Alexandre como vice. “Eu tenho certeza que vamos ganhar no 1⁰ turno. O Jorge Viana não é melhor que ninguém. Eu não subestimo adversários, mas eu confio no julgamento do povo do Acre em outubro. Eles já tiveram a chance deles”, alfinetou

Progressistas, PSDB, Podemos, PDT, Solidariedade, Cidadania, Democracia Cristã, Brasil 35, Patriotas e PMN são os 10 partidos que apoiam a reeleição de Cameli.

Alan Rick

Apos participar de uma convenção no União Brasil cheia de controvérsia durante a tarde, o deputado federal Alan Rick ( União Brasil) compareceu a convenção Progressista e declarou apoio a Gladson. “Sempre fui leal ao governador e ao povo do Acre e tenho apoio dentro do meu partido para apoia-lo”, disse.

BASTIDORES

Horas antes da convenção, o ac24horas apurou que o governador desligou seus telefones celulares e ficou em contato apenas pelo telefone de seu ajudante de ordens. Durante todo o dia ele se reuniu com lideranças e tentou articular a sua chapa. Existia a expectativa que seus ex-secretários Rômulo Grandidier, Alysson Bestene e Socorro Nery fossem um dos escolhidos, mas nenhum dos três foram chamados para uma conversa presencial. Apenas receberam recados da situação. No final da tarde, Cameli deu o veredito no nome de Mailza como vice e acertou com Ney para disputa do senado.

O núcleo duro de apoio do governador que circula no Palácio ficou atônito com a decisão. Os olhares eram de perplexidade e descontentamento.