Com final de Rodeio e show de Wesley Safadão, Expoacre fecha programação neste domingo

Mesmo com toda proteção das Forças da Segurança Pública, a noite desta sexta-feira, 5, de abertura do Rodeio, e a madrugada deste sábado, 6, foram marcadas com brigas, correrias, tiros e pessoas feridas a golpes de faca dentro do Parque de Exposições Wildy Viana, na Expoacre, em Rio Branco.

A primeira ocorrência que deixou muitas pessoas com medo gerou tumultos e temor a quem prestigiava o parque de exposições, ocorreu por volta das 22h40min, nas proximidades da área do parque de diversões, quando uma briga generalizada entre aproximadamente quinze pessoas resultou em agressões e até disparos por arma de fogo.

Durante a confusão, várias pessoas foram pisoteadas na correria, com uma mulher que não foi identificada precisando receber os atendimentos dos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e ser levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu controlar a situação. Algumas pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Civil itinerante na Expoacre para os devidos procedimentos.

A segunda ocorrência aconteceu por volta das 3h da madrugada deste sábado, dois jovens não identificados foram feridos a golpes de faca em uma festa eletrônica na Arena de Shows Amilton Brito, na Expoacre.

De acordo com informações de populares que presenciaram o fato, uma pessoa que estava participando da festa puxou uma faca da cintura e começou a desferir vários golpes a quem estava ao seu redor.

Durante a ação do criminoso, um dos jovens foi atingido com um golpe profundo na região do abdômen. A vítima foi retirada por populares da festa.

Uma outra pessoa também foi atingida com uma facada no abdômen, porém sem muita gravidade. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e as encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características do autor do crime, fizeram patrulhamento na região do Parque de Exposições em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo: