Acre registra maior taxa nacional de tentativas de fraude em compras pela internet em 2022

O dia do governador Gladson Cameli deve ser a portas fechadas em seu escritório localizado na rua Antão Manoel da Silva, no bairro Isaura Parente, antes de participar, por volta das 17h, da convenção partidária do Progressistas que visa homologar seu nome a reeleição, no ginásio do Sesc, no Bosque.

O ac24horas apurou que o chefe do executivo já tem a sua decisão tomada, mas não abre para ninguém. Em paralelo a isso, um grupo ligado ao ex-secretário Alysson Bestene (PP) se reúne na manhã de hoje com o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, tentando convencê-lo a falar para o governador que “Leitãozinho”, como é carinhosamente chamado pelo chefe do Palácio, é a escolha mais viável para manter a harmonia do núcleo duro que cerca Cameli. Este encontro acontece no Diff Hotel e conta com a presença de figuras pesadas que vieram de Brasília com o intuito de mudar o resultado jogo até o final de tarde.

Uma reunião entre o governador e o ex-secretário Rômulo Grandidier está marcada para ocorrer ainda nesta sexta. Não se sabe o teor do encontro, mas o contador que ocupou a Fazenda e a Casa Civil de Cameli também é cotado para ser vice e contaria com o apoio da família do governador.