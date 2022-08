Saída do público antecipa fala de Márcia Bittar em convenção

O deputado federal Flaviano Melo, candidato à reeleição, foi recebido com uma grande batucada na chegada à convenção do MDB nesta sexta-feira, 5, em um estabelecimento no segundo distrito de Rio Branco. Ele foi ovacionado pelos presentes e recebido por emedebistas históricos como Adalberto Ferreira, Ademir Lopes e Macapá.

Um grupo de familiares e amigos decidiu de última hora que ele pode ser candidato ao senado pelo partido em detrimento do nome de Márcia Bittar.

Questionado sobre a possibilidade, Flaviano disse que surgiu sim esse movimento em torno do nome dele para a disputa ao senado mas ele não quer.

“Isso apareceu, mas estou aqui para ser candidato a deputado federal. Será minha última eleição”, afirma

Já o vice-presidente do partido, Vagner Sales, diz que não há essa possibilidade. “Flaviano é dirigente partidário, não existe essa possibilidade de mudar tudo nos últimos minutos do jogo” , citou.

Caravana do interior

Além da capital, pessoas de outros municípios prestigiam a convenção do MDB, como um caravana de Cruzeiro do Sul, com cerca de 60 pessoas, entre elas o vereador Mazinho da BR e o líder da ala jovem do partido, professor Caio Campos .