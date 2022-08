Carreta detida no Mato Grosso trazia 316 kg de maconha e 102 celulares para o Acre

O Soldado Recruta do Exército Brasileiro – 4º Batalhão de Infantaria de Selva (4°BIS) Júlio Melo da Silva, de 20 anos, foi ferido com um tiro em via pública na madrugada desta sexta-feira, 5, durante uma tentativa de roubo na Via Chico Mendes, na região do bairro Triângulo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Júlio e um amigo também recruta, haviam saído da Expoacre com destino ao 4° Bis e enquanto caminhavam na via Chico Mendes, foram abordados por três criminosos em uma bicicleta. Os bandidos em posse de uma arma de fogo e facas anunciaram o assalto. Júlio e o amigo negaram passar os seus pertences aos criminosos e um dos bandidos reagiu efetuando um tiro de escopeta na direção dos jovens. Júlio foi atingido com vários chumbos na região das costas, já o outro recruta saiu ileso durante a ação dos bandidos, que após efetuar o tiro, fugiram do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Júlio ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo o médico do hospital, Júlio teve seus rins e pulmão atingidos pelo chumbos e iria receber um dreno na região.

A Polícia Militar foi acionada até ao local do crime, colheram as características dos criminosos e durante patrulhamento na região conseguiu prender um suspeito identificado como Luís Carlos da Silva, de 41 anos, que estava com uma faca e um adolescente que efetuou o tiro. Os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.