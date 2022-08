Após fazer show na Expoacre, Bruna Karla se apresenta em Xapuri nesta sexta-feira (5)

A convenção do União Brasil que estava marcada para ocorrer na sede do partido a partir das 14h, em Rio Branco, sofreu uma mudança inesperada de última hora. Os novos dirigentes ligados ao senador Márcio Bittar transferiram o evento para o auditório da Livraria Paim, para as 17h, no mesmo local e horário onde ocorrerá a convenção do PL, onde será oficializado a candidatura de Márcia Bittar ao senado federal na chapa do MDB junto com Mara Rocha, candidata ao governo.

A mudança pegou de surpresa o grupo ligado ao deputado licenciado Alan Rick, que afirmou que iria verificar se essa mudança foi feita seguindo o regimento interno, já que na ata de convocação da convenção constava o horário das 14h, e local a sede do partido.

O ac24horas procurou o presidente do União Brasil, Márcio Bittar, que confirmou a mudança. “De fato consta na ata, mas isso é burocracia, qualquer coisa a gente abre o evento às 14 e fica esperando. É inviável evento numa sexta nesse horário. Será junto com o PL”, disse.

O advogado Fabrício Medeiros, da executiva nacional do UB, estará no Acre para acompanhar a Convenção. A reportagem apurou que a executiva nacional teria dado garantias para Alan Rick que mesmo que Bittar seja candidato ao governo, ele poderia pedir votos e fazer campanha para Gladson. Os nomes de Bittar e Alan devem ser aclamados hoje na disputa do governo e senado, respectivamente.