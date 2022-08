O jogo é bruto, a reação do Bittar!

A medida em que se aproxima o prazo final para a definição das chapas que vão concorrer às eleições deste ano para governo e Senado, o jogo vai ficando cada vez mais bruto. E não há nada de anormal. Faz parte da partida. Sempre se soube que em se tratando de política golpes, contragolpes, rasteiras e uma saraivada de intrigas e futricas fazem parte do cardápio dos partidos. Basta olhar para a fotografia dos vencedores das eleições de 2018 e verificar onde estão hoje. Todos, sem exceção, em campos totalmente opostos com separações litigiosas.

O rompimento do senador Márcio Bittar com Palácio Rio Branco e o deputado federal Alan Rick, por exemplo, era previsível. Jamais Bittar aceitaria a forma como Márcia Bittar foi rifada da chapa para favorecer Alan. Surpresa maior ainda foi saber da degola pela imprensa. Foi exposto a uma humilhação pública. E não se iludam: O casamento do grupo do Márcio com o MDB fortaleceu Mara Rocha. Quanto ao Alan, está em xeque. Qual será sua próxima jogada? Em relação ao governador, o que não lhe falta são pretendentes a vice.

“Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, não das graves; de modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança”. (Maquiavel)

. O PSB e o deputado Jenilson Leite ficaram boiando dado a pressa quando não havia necessidade nenhuma de emparedar Jorge Viana e o PT.

. Sempre argumentei que Jenilson, compondo com a Federação, sendo Jorge Viana para o Senado e ele governador, era maior chance de a esquerda chegar ao segundo turno.

. Agora nem mel, nem cabaça, nem nada!

. Na verdade, o Jenilson não deve ser um bom pescador, faltou-lhe paciência.

. E não adianta dizer que está tudo bem, lindo e maravilhoso porque não está.

. Narciso Mendes uma vez disse:

. “Quem tudo quer, tudo perde”.

. Os nomes de Rômulo Grandidier, Alysson Bestene e Socorro Neri voltam a bolsa de aposta para saber quem será o vice de Gladson.

. A propósito, os números demonstram que o eleitor vota no Gladson independente do apoio de prefeitos, deputados e outras lideranças.

. Dos treze prefeitos que se reuniram em CZS, ao menos três estão traindo o governador Gladson Cameli.

. Até o dia que ele quiser, Macunaíma.

. É falácia a dobradinha Gladson-Jorge Viana, agora, que o jogo é favorável aos dois não resta dúvidas.

. Fazer o quê, os eleitores é que decidem!

. O que mais se fala são nos milhões de milhões que Bittar e seu leque de partidos levará para o MDB.

. Para fechar o pano, o Márcio Bittar vai ganhar um prêmio como o melhor ex-marido do mundo!

. A Márcia Bittar que o diga!

. Bom dia!