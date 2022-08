Com duas candidaturas a governador registradas, Acre tem convenções decisivas na sexta

O jovem Faris do Nascimento Feitosa, de 24 anos, foi vítima de homicídio após ser ferido com um tiro na cabeça na madrugada desta quinta-feira, 4, no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Faris estava trabalhando na Expoacre e por volta de 01h quando chegava na sua residência, na porta de sua casa, foi abordado por uma pessoa não identificada que de posse de uma arma de fogo efetuou um tiro na testa da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Familiares da vítima, ao escutarem o grito e o disparo da arma de fogo, abriram rapidamente a porta foram até a frente da residência e o encontraram sangrando.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida precisou do apoio da ambulância do suporte avançado 01.

Faris foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco e entubado em estado de saúde gravíssimo. Após dar entrada ao hospital, ele não resistiu ao ferimento e morreu.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local do crime para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas não obtiveram êxito.

O corpo de Feitosa foi encaminhado do Pronto-Socorro ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. A Polícia não soube informar a motivação do crime.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).