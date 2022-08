Acisa idealiza condomínio para manutenção e agenda anual para o Parque de Exposições

O presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), o empresário Marcelo Moura, foi um dos entrevistados pela equipe do ac24horas na transmissão da quinta noite da Expoacre, nesta quarta-feira (3).

Entre os assuntos abordados, que passaram pelas expectativas e impressões do setor empresarial e comercial a respeito da retomada da maior feira agropecuária do estado, Moura destacou uma novidade que está sendo idealizada pela Acisa.

Marcelo Moura planeja efetivar uma estratégia para que o espaço onde é realizada a Expoacre não fique ocioso durante todo o ano, como sempre aconteceu, sendo revitalizado apenas na época da realização do evento.

A ideia é criar uma espécie de condomínio de manutenção do parque por meio da qual as empresas repassariam um determinado valor para a Acisa, que ficaria responsável por promover a manutenção dos espaços.

“Todo ano a gente tem que voltar a fazer tudo, então a ideia de se criar esse condomínio, evidentemente que isso ainda vai ser construído ainda, passa por toda uma questão legal e política que a gente está trabalhando isso”, explicou.

Junto com a efetivação do projeto do condomínio, há também a ideia de se estabelecer uma agenda anual de uso do parque pelas empresas e instituições que participam da feira todos os anos e que poderão programar eventos mensais.

“Por exemplo, as concessionárias podem se unir um mês para fazer um grande feirão aqui; a gente pode fazer alguma coisa com as agropecuárias e se juntar com a Fundação Elias Mansour para fazer shows regionais e valorizar os artistas locais”, acrescentou.

Marcelo Moura ainda destacou que a Acisa tem se preocupado em não pedir ao governo o que não se dá para fazer, mas afirmou que o que é possível ser feito, o governo tem realizado, citando o exemplo do maior refis da história feito por Gladson Cameli.

No próximo sábado, a Acisa fará uma arrecadação de alimentos não perecíveis por meio do show do cantor Jefferson Moraes, que está sendo trazido pela Associação. “É um evento de visão social com o objetivo de trazer mais público para a feira”, concluiu.

Veja a entrevista: