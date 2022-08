Mais 9 municípios do Acre recebem recursos para assistência farmacêutica

Publicada na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial da União, a portaria 3.175, do Ministério da Saúde, aprova o repasse dos recursos financeiros de custeio, referentes ao segundo ciclo de monitoramento de 2022 aos municípios habilitados ao Eixo Estrutura do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS).

Do Acre, estão habilitados nesse eixo Brasiléia, Bujari, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves e Xapuri. Cada um receberá R$6 mil com total de R$54 mil.

O repasse leva em consideração os informes da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e estabelece o conjunto de dados e eventos referentes aos medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e do Programa Farmácia Popular do Brasil para composição da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.