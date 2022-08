Filho de Heloy de Castro crítica palco na ExpoAcre e FEM diz que músico não atraí público

Ano após ano, o município de Feijó, localizado na região central do estado, vem aparecendo em primeiro lugar no ranking acreano de queimadas. Em 2022, a condição da terra conhecida por produzir o melhor açaí do estado se mantém.

Já são 88 focos de queimadas registrados neste ano em Feijó, segundo os dados atualizados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O número corresponde a 19,5% do total dos demais municípios.

Do total registrado no ano em Feijó, 22 focos de queimadas foram detectados apenas nas 48 horas, situação que fez o município constar na lista dos 10 que mais tiveram queimadas no Brasil nesse período.

Em segundo lugar, aparece a terra conhecida por produzir o maior abacaxi do estado, Tarauacá, com 36 focos de queimadas registrados em 2022. Xapuri, com 36; Rio Branco, com 35; e Sena Madureira, com 33, vêm em seguida.

Os municípios acreanos com os menores registros de queimadas no ano são Jordão e Porto Acre, com 4 ocorrências cada um.