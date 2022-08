Estandes inundam e comerciantes se revoltam com organização da ExpoAcre

Um grupo de comerciantes do ramo de moda se revoltou nesta quarta-feira (3) com a situação em que ficou o setor em que elas estão estabelecidas dentro do Parque de Exposições Wildy Viana, onde acontece a Expoacre 2022. Após a chuva que caiu no decorrer do dia, grande parte dos estandes foram inundados causando danos, segundo relatos que foram feitos por meio do Instagram.

Representantes do governo ligados à organização da Expoacre aparecem em uma das postagens conversando com as empreendedoras em um clima que não era muito cordial. As comerciantes fizeram inúmeras críticas à organização do espaço destinado a elas e chegaram a exigir a presença do governador Gladson Cameli e da imprensa, além de pedir o ressarcimento pelos prejuízos sofridos.

Contudo, o problema reclamado pelas comerciantes não se restringe apenas às consequências da chuva, mas também a uma água malcheirosa que escorreu da área onde são realizados os shows tornando o ambiente totalmente inadequado para a circulação das pessoas. Ainda de acordo com elas, o espaço onde foram colocadas é ruim e foge do que foi prometido pela organização do evento.

O ac24horas conversou com uma das comerciantes, Teomayra, que foi a responsável pela gravação de um vídeo repercutido por meio do Instagram mostrando a gravidade da situação alegada pelas empreendedoras. De acordo com ela, a equipe que aparece na gravação é da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e que durante a conversa foi prometido que haverá o ressarcimento dos prejuízos e o melhoramento do espaço.

Veja o vídeo: