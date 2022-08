USP, Unicamp e UFG disponibilizam cursos gratuitos e on-line com certificados

Foram encerradas nesta terça-feira, 2, no Rio Croa, em Cruzeiro do Sul, as filmagens da série Tarã, da Disney, no Acre, que é estrelado pela apresentadora Xuxa Meneguel. O cenário foi um restaurante/pousada do local. Outras tomadas já haviam sido feitas no Croa com a presença da rainha dos baixinhos, que ficou 10 dias em Cruzeiro do Sul.

A cidade cenográfica onde foram feitas várias gravações, em um Ramal na zona rural do município está sendo desmontada e será remontada em São Paulo, onde a produção terá continuidade.

Xuxa diz que a série vai tratar de temas ambientais sérios de forma lúdica

Em entrevista a jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo sobre a série para a Disney, “Tarã”, Xuxa falou sobre as gravações no Acre, sobre voltar a atuar 13 anos depois. Ela afirma que temas sérios, como a preservação da natureza, serão tratados de forma lúdica na série.

” Eu não interpreto nada. Eu brinco. Sou a única pessoa que não canta nos próprios discos, não atua nos filmes e bateu os recordes que todo mundo já sabe. Acho que com essa série eu vou chegar a lugares que, se eu não atuasse, não chegaria: falando da natureza, do cuidado com o ambiente. A plataforma tem me dado oportunidade de apresentar uma mensagem bacana, de falar sobre tudo o que tem em volta da gente. Se eu falasse, se fizesse um livro, acho que não chegaria ao público da mesma forma que com essa série. Na história, eu sou uma personagem que faz parte de uma tribo antiga. A Clã das Nuvens é inspirada em povos que viveram no Peru, havia pessoas brancas (loiras e ruivas). No roteiro, também tem a tribo das Nove Luas. Eu e um indígena dessa tribo nos apaixonamos. E minha personagem terá uma filha. Ela será importante para esses clãs, que antes brigavam. Tem amor de adolescente, muitas cenas na natureza… E por mais que eles tenham buscado referências reais, que tratem do desmatamento da Amazônia, frisam que é uma ficção. Vão ser temas sérios tratados de forma lúdica”, relata ela ao Jornal o Globo.

Meneguel explica que tem estudado sobre o que será abordado na história Tarã, mas é capaz de cometer erros nos bastidores da produção, já que tratar de povos originários envolve discussões sobre termos politicamente corretos: “Você acha que vou chegar lá e não vou usar nenhuma expressão errada? Claro que vou. Mas vou aprender. Nós estamos aqui para isso. Tenho medo de errar com tudo. A gente está aprendendo a tentar se comunicar com todo mundo em harmonia”, cita.

Enquanto estava em Cruzeiro do Sul, Xuxa se reuniu com indígenas de várias etnias e com a filha do ambientalista Chico Mendes, Ângela Mendes, com quem tratou dos problemas ambientais do Acre, comuns em toda a Amazônia, como o desmatamento, queimadas, derrubadas e as invasões de territórios. Ouviu deles, agradecimento pôr dar visibilidade à essa situação por meio da série.