Um casamento de sucuri com jacaré-açu 

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil), foto, embarcou hoje para São Paulo, onde deve se reunir amanhã, com a direção nacional do União Brasil, para colocar em discussão o cenário em que ele pode disputar o governo. Dentro desta hipótese, o partido teria ainda uma candidatura ao Senado; tudo dentro de uma aliança formada com o REPUBLICANOS e o PL. Há ainda a alternativa a ser discutida de o União Brasil indicar candidatos ao Senado e à vice na chapa do MDB. O encontro acabará com o impasse formado no UB, com o deputado federal Alan Rick (União Brasil) querendo ser o vice na chapa do governador Gladson Cameli (PP); o que contraria o presidente do partido, senador Márcio Bittar (União Brasil), adversário do Gladson. A briga interna tem que ser resolvida até o próximo sábado, último dia para a realização de convenções regionais e registros de candidaturas pelos partidos. Não dá mais para empurrar esta briga de vários capítulos com a barriga, envolvendo Márcio Bittar, Alan Rick e Gladson Cameli.

ATÉ O ÚLTIMO MINUTO

O GOVERNADOR Gladson Cameli deverá manter a escolha do deputado federal Alan Rick (União Brasil) como o seu vice até o tempo limite, e se houver impedimento legal, deverá partir para um Plano B.

ESTE É O IMPASSE

O que dificulta a escolha do Gladson, é que sem o aval do seu adversário Márcio Bittar (União Brasil), que é o presidente do partido, ele não conseguirá emplacar o deputado federal Alan Rick (União Brasil) como vice. Ao não ser pela improvável destituição de Bittar do comando da sigla. No popular: confusão para mais de metro.

FORA DE COGITAÇÃO

O BLOG teve informação de fonte do grupo Bittar de que, a única forma do reatamento da aliança com o governador Gladson Cameli, é a volta da Márcia Bittar (PL) para a sua chapa como vice, o que está descartado.

GLADSON DESPREOCUPADO COM O TEMPO

ALIADOS do governador Gladson Cameli revelaram ontem ao BLOG não haver nenhuma preocupação no quesito de tempo no horário eleitoral, com as defecções do União Brasil-PL e REPUBLICANOS. Ainda assim Cameli teria um bom tempo no rádio e na televisão.

NÃO ENDOSSO A TESE

NÃO endosso a tese da oposição de que o Gladson deve desabar na campanha, ao ponto de não ir ao segundo turno. Em qualquer cenário, volto a bisar no BLOG, o Gladson estará num eventual segundo turno. Ao não ser que aconteça um grande ponto fora da curva.

NINGUÉM TEM CORAGEM

PERGUNTEI ontem ao senador Sérgio Petecão (PSD) se já foi procurado por algum emissário de partido para negociar as retiradas das candidaturas do advogado João Tota (PSD) de vice e, da deputada federal Vanda Milani (PROS), para o Senado. Resposta: “Quem vier com uma proposta nem escuto, boto para correr”.

DATA LIMITE PARA CONVERSA

O MDB fixou para a próxima terça-feira a data final para a discussão com outros partidos, sobre uma aliança em torno dos nomes para vice e senador da sua chapa. E, depois dessa data fechará a sua chapa com um Plano B.

ÚNICA CHAPA COMPLETA

DOS GRANDES partidos, a única chapa majoritária que está fechada é a do PSD. O PT-MDB-PP, ainda não definiram. Terão até o limite de sábado para fazê-lo.

AINDA SONHA

O PT ainda sonha com o deputado Jenilson Leite (PSB) desistindo de disputar o Senado e ir para o governo, numa dobradinha com o Jorge Viana (PT) para senador.

FICA SEM CANDIDATO

CASO o deputado Jenilson Leite (PSB) mantenha a sua candidatura a senador; o PT não terá candidato a governador, apenas Jorge Viana (PT) para o Senado.

MUITO RELATIVO

NUM DISPUTA majoritária se ter o apoio de prefeitos é muito relativo; em alguns casos, irrelevante. Um prefeito mal avaliado tira mais votos que dá. Quem tem cargo de confiança pode até seguir a indicação do prefeito, o grosso do eleitorado vota na escolha pessoal.

FICOU ENCORPADA

COM a decisão da deputada federal Jéssica Sales (MDB) de disputar a reeleição, a chapa do MDB para a Câmara Federal ficou mais encorpada. Terá ainda Flaviano Melo, Major Rocha, Raphael Bastos, como puxadores de votos.

NOME MUITO FORTE

EM QUALQUER cenário em que ele disputar a única vaga para senador, o Jorge Viana (PT) será muito forte; porque seu eleitorado vai bem além dos muros do PT.

CHAPA FORTE E PARELHA

A TENDÊNCIA do União Brasil é eleger dois deputados federais. Tem nomes de peso como Meire Serafim, Fábio Rueda, Eduardo Veloso, Pedro Valério e Coronel Ulysses.

TENDÊNCIA NATURAL

COM a ida do deputado Gérlen Diniz (PP) para a disputa da Câmara Federal; a tendência é de que o candidato do prefeito Mazinho Serafim (União Brasil) à ALEAC, Gilberto Lira, pode liderar a votação em Sena Madureira.

CALAFATE ILUMINADO

A prefeitura já instalou mais de mil pontos de luz Led na região do Calafate. Também se vê muitas equipes de recuperação de ruas trabalhando. O prefeito Tião Bocalom aos poucos vai engrenando a sua gestão.

FRASE MARCANTE

“Quando aparece o sol, a vela se torna inútil”. Ditado espanhol.