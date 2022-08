Toinho Alves lança pré-candidatura ao governo pela Rede

Na sessão de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Acre no 2º semestre de 2022, os deputados usaram a Tribuna nesta terça-feira (2) para fazer denúncias, críticas ao governo, defesa da democracia, agradecimentos e exigir cumprimento de leis aprovadas na Casa no 1º semestre.

O primeiro a falar foi o deputado Roberto Duarte que disse estar surpreso com o veto procedido pelo governador Gladson Cameli à lei de sua autoria que reconhece o risco da atividade de agente de trânsito para o efeito porte de arma de fogo no Acre. “Esse governador é tão inconstante quanto as próprias danças dele. Ora a lei é constitucional ora inconstitucional”, criticou.

Em outro tema, Duarte condenou duramente o esquecimento dado pelo governo ao caso das crianças mortas por síndromes respiratórias no Pronto Socorro de Rio Branco. “Não é só o Executivo, mas a Assembleia Legislativa está devendo a essas famílias”, afirmou.

O deputado Neném Almeida, por exemplo, parabenizou a juíza de direito Carla Gabriela, por esta atender à solicitação do Sindicato dos Médicos do Estado, que pede mais segurança nas unidades hospitalares.

“Faço questão de vir à Tribuna da Aleac para parabenizar a juíza Carla Gabriela, por atender um pedido do Sindicato dos Médicos, que pedem mais segurança nas unidades de saúde. A magistrada está de parabéns, hoje é necessário que esses locais tenham vigilância armada”, disse o parlamentar.

Já o líder do governo na Aleac, Pedro Longo, citou a “Carta aos Brasileiros”, escrita em 1977 pelo professor Goffredo da Silva Telles, para fazer um alerta sobre a importância de se defender a democracia e o resultado das próximas eleições.

A Carta aos Brasileiros foi um repúdio ao regime militar, que durou 21 anos no país. O parlamentar destacou que é importante repercutir o assunto, pois novamente as ameaças aparecem e é o momento daqueles que acreditam na forma civilizada de resolver as diferenças políticas, se posicionarem publicamente em favor da democracia.

A deputada Maria Antônia aproveitou e comemorou a destinação de uma emenda feita por ela no valor de 200 mil, para ser usada na recuperação de ramais em Brasileia e também em Rodrigues Alves.

A parlamentar ressaltou que parte do valor já está sendo aplicado na recuperação do Ramal 84, beneficiando 400 famílias que vivem lá. “Isso me traz muita felicidade, pois sei que o homem do campo luta com muita dificuldade. O valor não resolverá tudo, mas com certeza já ajuda um pouco”.

Ao final, ela apresentou um vídeo sobre Rodrigues Alves, uma lembrando ao aniversário de 30 anos de fundação daquele município.

Parlamentar do PCdoB, o deputado Edvaldo Magalhães discorreu sobre a Emenda Constitucional que corrigiu injustiça aos trabalhadores do Depasa e do Detran, os quais foram surpreendidos com a informação de que não teriam direito à verba rescisória quando findo o contrato -e o prazo para implementação está terminando mas os órgãos não se movimentam para esclarecer como será feito o pagamento aos trabalhadores.

Magalhães diz que convocará representantes desses órgãos para saber o que será feito.

Partes de outras categorias, do ISE e Iapen, foram também citados pelo deputado Gerlen Diniz, os quais não recebiam auxílio-alimentação e agora recebem auxílio-saúde. “Na prática, como eles recebiam etapa-alimentação receberam apenas a diferença dos R$500 e nada do auxílio-saúde”, relatou. Ele pediu cumprimento da lei aos órgãos do governo.

Diniz voltou a denunciar que a prefeitura de Sena Madureira contrata trabalhadores temporários com fins eleitorais. “Escola que comporta quatro vigilantes tem oito”, afirmou. “Onde está o Ministério Público Eleitoral? Isso é crime eleitoral”, disse.

Do PT, o deputado Daniel Zen repercutiu o drama dos moradores do Conjunto Tucumã, onde a Energisa promove mudanças para implantação do linhão, obra tida como perigosa para a comunidade.

A deputada Meire Serafim encerrou a sessão de retomada dos trabalhos legislativos destacando a importância da caravana dos prefeitos ao Juruá.