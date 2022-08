Justiça ordena Acre a fornecer vigilância armada e câmeras em unidades de saúde

A Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) está com mais de 50 empresários expondo seus produtos no espaço dedicado à divulgação do que tem sido produzido pelo setor industrial do estado.

O presidente em exercício da Federação, João Paulo de Assis, afirma que a feira já era bastante esperada pela população. “O espaço indústria teve grandes investimentos, contou com parceria do governo, investimos mais que em outros anos e com o Sebrae, que é um grande fomentador das feiras que acontecem no estado”.

Este ano, há ainda uma delegação de empresários vindos do Peru apresentando variedade de produtos. “Esperamos bons negócios. Empresários estão muito confiantes”.

O espaço funciona como uma vitrine para que as empresas que estão participando possam fortalecer ainda mais. Durante o dia, há seminários, reuniões e outros eventos aos participantes.