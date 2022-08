Gladson, Bittar, Alan, Mara, PT e PSB, na reta final das convenções!

A semana será decisiva para a definição das chapas majoritárias que irão concorrer às eleições deste ano no dia dois de outubro. Apenas o senador Sérgio Petecão (PSD), David Hall e professor Euclides realizaram oficialmente suas convenções e são de fato e de direito postulantes ao Palácio Rio Branco.

O governador Gladson Cameli, Márcio Bittar, Alan Rick, Mara Rocha, Jorge Viana e Jenilson Leite só tem até sexta à meia noite para equacionarem suas composições, já que no dia cinco de agosto se encerra o prado da justiça eleitoral para a realização das convenções partidárias.

Algumas perguntas ainda estão no ar, por exemplo: quem será o vice de Gladson Cameli? Qual será o destino de Márcio Bittar e Alan Rick? Ficam com Gladson o Márcio volta de Brasília candidato a governador? Na chapa de Mara Rocha, quem será o vice e o candidato ao Senado com a desistência de Jéssica Sales? Jenilson Leite disputa o Senado ao lado de Mara, ou volta para os braços do PT como candidato a governador? No sábado de manhã, de um jeito ou de outro, as chapas estarão montadas. O jogo vai começar faltando apenas dois meses e dois dias para a final do primeiro turno.

. Muitas vezes é a falta de caráter que decide uma partida. Não se faz literatura, política e futebol com bons sentimentos. (Nelson Rodrigues)

. É muito vantajoso para o PT não ter candidato a governador e apenas Jorge Viana para o Senado.

. Bom para o governador Gladson Cameli, também!

. Essa é uma observação do senador Márcio Bittar, não dele, mas, de todos que analisam a política objetivamente.

. É simples!

. Jorge Viana casa votos com Gladson, Petecão, Mara, David Hal, professor Euclides e Gladson Cameli.

. Jenilson tira muitos votos de JV?

. Em Tarauacá, Feijó e Jordão, mas quem decide eleição majoritária é Rio Branco.

. Na última eleição, Jorge perdeu em Rio Branco e o candidato que o derrotou foi Ney Amorim, do PT, de RB e presidente da Aleac em campanha há quatro anos.

. Hoje a situação é diferente.

. O União Brasil nacional pode ir parar no colo de Lula; é que Luciano Bivar acaba de desistir de concorrer à presidência com a promessa de Lula de ser o futuro presidente da Câmara dos Deputados.

. Imaginar que não haverá segundo turno para presidente é bobagem.

. Ou não?

. Bom dia!