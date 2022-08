Depois de dois anos, parada pela pandemia, a bola volta a rolar no Futebol de Cruzeiro do Sul

Depois de dois anos parado, devido à pandemia, teve início o Campeonato Cruzeirense de Futebol, com os times da 1ª e 2ª divisão, realizado com patrocínio da Prefeitura De Cruzeiro do Sul, por meio de emenda parlamentar do deputado Nicolau Júnior, no valor de 250 mil reais. Na abertura, também foi feita a escolha das musas do campeonato, o evento aconteceu no estádio Arena do Juruá e movimentou os bairros, que participam da edição 2022 da maior competição esportiva do município.

Todos os times ganharam uniformes, equipamentos para treino e bolas. A parceria entre prefeitura e a Liga Cruzeirense, possibilitou aumento na premiação dos vencedores, também garantiu que nenhum time tivesse que pagar inscrição, além de permitir que a torcida entre gratuitamente para prestigiar os jogos do campeonato.

O Governo do estado do Acre também é parceiro na realização do campeonato, cedendo o palco para os jogos que é o estádio Arena do Juruá, algo muito importante , já que o estádio Cruzeirão está sendo reformado pela gestão municipal, e ainda não se encontra em condições para receber os jogos.

O presidente da Liga Cruzeirense de Futebol, Antônio Rodrigues, agradeceu as parcerias e falou da alegria em retomar com as competições.

“Após esse tempo, estamos felizes em iniciar o campeonato. Sem as parcerias a gente não conseguiria fazer essa festa tão bonita . Agradeço muito essa parceria da prefeitura e do Deputado Nicolau Júnior. Só tenho gratidão. Que nossos torcedores possam continuar prestigiando os jogos em todas as partidas”, agradeceu.

O prefeito Zequinha Lima, que é um entusiasta do futebol, além de jogador amador nas horas vagas, aproveitou o momento para agradecer: “Muito obrigado a cada um dos atletas, aos dirigentes, aos parceiros e a nossa equipe da Secretaria Municipal de Esportes, que organizaram tudo perfeitamente para fazer essa linda abertura. Isso tudo só é possível graças aos nossos apoiadores e parceiros. Agradeço ao amigo Deputado Nicolau Júnior, que destinou a emenda para aquisição de todo material , bolas e uniformes dos times, e ao Governo do Estado, através do nosso governador Gladson que nos cedeu a Arena do Juruá para realização do evento. Desejo um ótimo campeonato para todos, e que vença o melhor”, pontuou Zequinha.

Ao todo são 10 times que participam da 1º Divisão e 32 que estão na 2º divisão do Campeonato Cruzeirense de Futebol. O primeiro jogo da competição já aconteceu e reuniu o campeão da última edição, o União São João, e o Cruzeiro do Sul Sport Clube. A partida terminou empatada por 1 a 1.