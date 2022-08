Após flagra do ac24horas, equipe volta a verificar vacinação na entrada da Expoacre

O governo do Acre voltou a manter uma equipe da Vigilância em Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) na entrada do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, nesta segunda-feira, 1º de agosto, para verificar a carteira de vacinação, bem como as doses aplicadas contra o coronavírus ao público presente.

A medida foi retomada após reportagem do ac24horas flagrar os portões de entrada sem nenhuma exigência da carteira de vacina na segunda noite da maior Feira Agropecuária do estado, a Expoacre 2022. Até esse domingo, 31, havia apenas equipes de segurança privada realizando procedimento padrão de revista a quem acessava o parque.

A apresentação das doses de vacina contra a Covid-19 foi anunciada pelo governo estadual como uma das exigências para que as pessoas pudessem ter acesso ao evento com maior segurança em meio ao avanço no número de contaminados pelo vírus nas últimas semanas.

Esta segunda-feira abre a sequência de shows nacionais que devem ocorrer durante a feira, iniciando com o “Piseiro”, que terá apresentação dos cantores João Gomes, Tarcísio do Acordeon e Vitor Fernandes, num show que deve durar cerca de 6 horas.