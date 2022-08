Abertas inscrições a cursos para operadores da segurança, da reserva e aposentados

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 1, até o próximo dia 15, as inscrições para cursos nas áreas de informática, recursos humanos, administrativa e financeira, ofertados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e destinados a integrantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil, com mais de 20 anos de efetivo serviço; profissionais reconvocados, militares da reserva remunerada e policiais civis aposentados.

De acordo com o edital, são ofertadas 420 vagas, contemplando os municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As inscrições poderão ser efetuadas na sede da Sejusp, no Comando-Geral da PMAC ou do CBMAC, na Delegacia-geral da Polícia Civil e nas unidades destas instituições no interior do estado.

Para facilitar o engajamento do público-alvo, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança disponibilizará, no dia 4 de agosto (próxima quinta-feira), das 18h às 22h, seu estande, na Expoacre, para receber inscrições. O resultado das inscrições será publicado no Diário Oficial, na data de 22 de agosto de 2022.