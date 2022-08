Na Expoacre, Uninorte dá desconto e fala sobre novos financiamentos

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou a motociclista Lídia Feitosa Vieira Chalub, de 44 anos, gravemente ferida no final da manhã deste domingo, 31. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Antônio Boto com Ary Rodrigues, no bairro Aeroporto Velho, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações dos policiais do Batalhão de Trânsito, Lídia trafegava na sua motocicleta modelo Honda biz, de cor azul, placa MZW-9076, na rua Ary Rodrigues, quando o condutor do veículo modelo Onix de cor prata, placa QWN-0J30, que trafegava na rua Antônio Boto, invadiu a preferencial e colidiu fortemente contra a motocicleta e foi parar após colidir em um outro veículo modelo Onix de cor branca, placa QLR-1B35 que estava estacionado.

Com o impacto, a moto foi arrastada e Lídia arremessada em cima do carro. O motorista que causou o acidente permaneceu no local.

Populares que passavam no local acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Lídia ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave. Segundo o Médico do SAMU, Lídia sofreu uma fratura próxima ao Fêmur e uma lesão na coluna.

A área do acidente foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. Durante uma consulta, os policiais descobriram que o documento da moto estava atrasado desde 2010 e a motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A moto foi removida ao Pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

Veja o vídeo do momento do acidente: