Expoacre 2022 sedia torneio de Beach Tennis

O governo do Estado, em parceria com a Federação Acreana de Tênis, levou para esta edição da Expoacre 2022 o torneio de Beach Tennis, realizado neste sábado, 30, na arena de rodeio do Parque de Exposição Wildy Viana.

A competição foi dividido em duas categorias, uma masculina, que contou com a presença de 12 duplas, e outra feminina, com 4 duplas.

Além de medalhas e troféus, as duplas vencedoras nas duas categorias levaram para casa ingressos para os shows dos artistas nacionais que acontecem nesta semana na feira.

O presidente da federação no Acre, Wilson Leite, destacou a importância da parceria do Estado em abrir as portas da Expoacre para a difusão do esporte no Acre.

“Agrademos muito ao Estado por abraçar essa ideia e nos ceder esse espaço dentro da Expoacre, para que possamos realizar o torneio e poder divulgar nosso esporte”, destacou.

Wilson revelou ainda que a expectativa é que, no próximo ano, a federação consiga uma arena para a realização mais ampla do torneio, atendendo o futevôlei.

“Vamos trabalhar para que, no próximo ano, possamos estar aqui novamente, e com uma arena exclusiva para a realização das competições com mais categorias”, concluiu.