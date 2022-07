Criminosos em carro atiram em adolescente na Baixada da Sobral, em Rio Branco

O governador Gladson Cameli reforçou nesta quinta-feira, 28, que o deputado federal Alan Rick (UB) é o seu pré-candidato a vice, afastando especulações de outros nomes citados em bastidores como o do ex-deputado Ney Amorim, presidente do Podemos.

“O Ney é uma baita liderança, está conosco, mas a escolha feita é pelo Alan. Estamos trabalhando para termos uma chapa forte”, disse o governador, por telefone, ao ac24horas.

De acordo com Cameli, apesar das declarações de rompimento do senador licenciado Márcio Bittar, presidente do União Brasil no Acre, o objetivo agora é trabalhar para fazer uma nova composição com Bittar. “Ele é importe em todo esse processo. Ele é fundamental e quero ele conosco. A vaga de vice e senado é do Bittar. Ele fez uma indicação, não deu certo, mas quero trabalhar com ele para compormos uma formação no senado”, disse o chefe do executivo.

Sobre a declaração de Bittar de que Alan só seria candidato a vice com a autorização dele, Cameli confirmou o fato. “Isso é verdade. Por isso tenho que ter o Márcio do meu lado. Figura importante no processo. Não duvido da força do Márcio, pelo contrário. Quero ter essa força comigo”, pontuou o governador, afirmando que trabalha pela pacificação de problemas internos.