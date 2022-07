Petecão anuncia Plano de Governo voltado à geração de emprego

O pré-candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão (PSD), se reuniu na manhã desta sexta-feira (29) com a equipe responsável pela elaboração do Plano de Governo para os últimos ajustes do texto que guiará sua gestão frente ao Governo do Estado do Acre. O documento será entregue ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na próxima terça-feira (2) e em seguida colocado à disposição para a consulta da população.

Detalhes da proposta já vinham sendo trabalhados desde março de 2021 e a elaboração do plano contou com ampla participação popular por meio da caravana de Petecão, que percorreu todas as regionais do estado, possibilitando diagnosticar a real necessidade de cada município por demandas de serviços públicos básicos frente à omissão e negligência do poder público.

Além das principais áreas como saúde, segurança e educação, Petecão incluiu projetos que vão valorizar o pequeno produtor rural, o combate à fome e a extrema pobreza, a conclusão e construção de unidades de saúde em regiões estratégicas e o incentivo ao turismo, esporte, lazer e cultura no Acre, entre outros.

“Um estado que tem 45,53% da sua população vivendo na pobreza exige de seu governante bem mais do que carisma e popularidade. Exige mais que pagar os salários de servidores em dia e administrar as finanças fazendo insignificantes investimentos setoriais”, disse Sérgio Petecão.

Segundo os especialistas que trabalharam na elaboração do Plano, Sérgio Petecão é o primeiro político a apresentar à sociedade acreana uma proposta de gestão amplamente conectada à necessidade de cada setor.

Para Sérgio Petecão, o próximo governador do Acre precisa ser firme diante do atual cenário de mais de 61 mil acreanos desempregados, além das 54 mil pessoas que já estavam sem emprego e desistiram de procurar novas vagas, os desalentados.

“É preciso quebrar esse ciclo de estagnação que submeteram nosso estado. Estamos vivendo um completo descuido e descaso com nosso povo. Uma mudança drástica na gestão é necessária e urgente para enfrentar e superar essa crise. Precisamos de um governo verdadeiramente comprometido com a busca de soluções efetivas para chegarmos no futuro desejado”, concluiu Petecão.