Jéssica Sales desiste de disputar o Senado e convida Alan Rick para disputar cargo em seu lugar

A deputada federal Jéssica Sales (MDB), divulgou nas redes sociais nesta sexta-feira, 29, que decidiu desistir da disputa pelo Senado da República e afirmou que será candidata à reeleição para deputada federal nas eleições deste ano.

Jéssica admitiu que a campanha eleitoral majoritária exigirá uma disposição física maior, contudo, em meio ao tratamento contra o câncer de mama, a deputada preferiu não correr riscos e ser candidata à reeleição. “Não é desonroso dar um passo para trás. Nesse momento eu não consigo dar um passo à frente e vou disputar minha reeleição. Uma campanha majoritária exige muita agenda, muita energia. Ainda assim, eu não teria energia para me dedicar a uma campanha majoritária. Com Deus no coração a gente consegue”, declarou.

Logo após a divulgação do vídeo nas redes sociais, Sales ligou para o jornalista Luiz Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica, e confirmou que convidou o deputado federal Alan Rick (União Brasil), anunciado pelo governador Gladson Cameli como postulante a vice, para ser o candidato ao senado da República pelo MDB. Rick ficou de dar uma resposta nos próximos dias.

Veja o vídeo: