Com seca histórica, Rio Branco pode decretar situação de emergência

De acordo com previsão climática, antes do próximo dia 10 de agosto deverá chegar ao Acre uma onda polar um pouco mais intensa que as de julho, derrubando sensivelmente a temperatura.

Assim, as temperaturas mínimas poderão oscilar entre 12º e 15ºC. Com a chegada dessa onda polar e a incursão de umidade do oceano Atlântico Norte, deverá ocorrer muito chuva na maior parte do Estado.

Essa nova onda polar do próximo vez, no entanto, não deverá estabelecer novos recordes de frio do ano, pois, até o momento, as menores temperaturas registradas no Acre, em 2022, foram 10,5ºC, em Assis Brasil, e 13,0ºC, em Rio Branco, ocorridas em junho.

Os dados são do portal O Tempo Aqui.