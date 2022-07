Governo Federal repassa mais recursos para assistência farmacêutica no Acre

Uma ação dos Policiais Militares do RPM do 1° Batalhão resultou na apreensão de um adolescente de 16 anos, no final da tarde desta quarta-feira, 27, pelo crime de tráfico de drogas. A apreensão aconteceu rua Belo Jardim, nas proximidades da ponte no Parque das Palmeiras, em Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistou o adolescente em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito começou a correr e tentou se desfazer das drogas, mas foi abordado. Em posse do adolescente foi encontrado em uma bolsa preta 33 pedras de crack, 5 trouxinhas de maconha, 13 trouxinhas de cocaína e uma quantia de R$ 284,00 oriundo da venda dos entorpecentes.

Durante uma consulta no sistema, os policiais descobriram que o adolescente, que só tem 16 anos, havia sido apreendido com uma arma de fogo na Avenida Ceará durante uma tentativa de roubo na noite de ontem, 26, no mesmo dial o adolescente foi solto e hoje em menos de 24 horas voltou a ser apreendido pela Polícia Militar pelo crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos foi dada voz de apreensão e o traficante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.