As urnas falam por si!

Costuma-se dizer que a melhor pesquisa é o resultado de uma eleição porque expressa a realidade concreta e não virtual, estatística, fictícia ou abstrata. Ou é ou não é. E, por isso mesmo, as urnas vão falar este ano. O povo vai colocar cada um no seu quadrado, no devido tamanho. Antes das eleições todos têm razão, todos estão eleitos, são os melhores.

Quem está certo em romper com o governador Gladson Cameli? O senador Petecão? A deputada Mara Rocha e o MDB? O senador Márcio Bittar? Na disputa pela vaga de vice, quem está certo, o Gladson, Márcio Bittar ou Alan Rick? As urnas vão falar. E não adianta acusar só o Gladson, porque todos tem seus interesses a defender, seus espaços de poder.

E na esquerda, o que será que as urnas vão falar? Que o Jorge Viana está certo ou errado? E o deputado Jenilson, que pode comprometer todo o projeto político da Federação PT/PC do B/PV? Ao se lançar para o Senado também pretende trazer de volta o fantasma de 2018? Pelo visto, não há muita diferença do que acontece do outro lado. O certo é que as urnas vão falar. E quando as urnas falam os políticos se calam.

“Na política o ódio comum são as bases das alianças”. (Alexis de Tocqueville)

. No frigir dos ovos, com diz o ex-vereador Cabide, no fundo o governador tem razão em pipocar;

. Está em jogo a sua reeleição!

. Eleição se ganha com muitos, mas se perde sozinho.

. Comenta-se a boca miúda que uma das razões do PSB romper com o PT foi saber que os petistas não terão nem um pau pra dar num gato nessa eleição.

. Diz que os recursos não vão dar nem pra gasolina, diferentemente do União Brasil que terá dinheiro e tempo de TV.

. Para o Petecão, o ministro Kassab garantiu uma mega sena para torrar com a caterva nos bairros.

. Sei não, ó!

. A propósito, os petistas fizeram uma carta para o PSB chamando ao convívio novamente.

. Do jeito que a política anda, é bem capaz de…deixa pra lá.

. Não adianta escrever uma coisa, para meio dia ter que desfazer.

. A Mara Rocha vai dar trabalho; se o Bittar for amarrar o burro na para aquelas bandas, o caldo engrossa.

. Mesmo assim, derrotar o Gladson não é tarefa para qualquer um.

. Não é uma questão de querer ou não, é a realidade!

. Eleger um monte de parente para cargo público é burrice; estupidez, na verdade.

. O golpe militar está armado, se vai dar certo ou não é outra conversa.

. Às vezes, no início da certo aparentemente, depois a situação fica caótica.

. Melhor alternância de poder.

. O culpado de tudo isso é o FHC que pagou caro para conseguir a reeleição.

. Bom dia!