3º FPM de julho cai nesta sexta (29) na conta das prefeituras do Acre: R$ 21,6 milhões

Nesta sexta-feira, 29 de julho, os cofres municipais recebem o repasse do 3º decêndio do mês do Fundo de Participação dos Municípios. As 22 prefeituras do Acre recebem R$ 21.621.344,68 sem a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Em nível nacional, o valor total a ser repassado aos Municípios brasileiros é de R$ 3.021.291.285,92.

O 3º decêndio representa em torno do 30% do valor esperado para o mês inteiro. Segundo a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), comparado ao mesmo decêndio do ano anterior, o valor apresentou um crescimento de 14,36% em termos nominais, que não consideram os efeitos da inflação. Já o acumulado do mês, em relação ao mesmo período do ano anterior, teve crescimento de 32,05%.

Ao comparar o acumulado do ano, verifica-se que o valor total do FPM vem apresentando uma oscilação. O total repassado aos Municípios no período de 2022 apresenta um crescimento de 28,35% em termos nominais em relação ao mesmo período de 2021.

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) reforça aos gestores municipais para que tenham prudência e cuidado com a gestão das prefeituras. A entidade lembra que mesmo que as projeções e os indicadores estejam apontando para um cenário econômico de retomada, o país ainda atravessa um momento de incertezas.