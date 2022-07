Mortos em acidente na BR-317 chegam a 5 e 11 pessoas estão gravemente feridas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizou os números do trágico acidente que aconteceu na manhã desta quarta-feira, 27, no Km 181 da BR-317, próximo ao município de Capixaba. Chegou a 5 o número de vítimas fatais e 11 pessoas estão gravemente feridas. Foram acionados para atendimento dos feridos várias viaturas do SAMU, Bombeiros e IML.

A colisão se deu entre uma van que transportava pacientes de Xapuri para atendimento no Hospital do Amor e um caminhão-baú.

Em um primeiro momento, a suspeita era de que o veículo seria a van da prefeitura de Xapuri que transporta pacientes para atendimento na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre). A prefeitura emitiu uma nota negando se tratar do mesmo veículo. A informação foi confirmada pelo Sub-secretário de Saúde, Daniel Lima, que afirmou, no entanto, que se trata de pessoas de Xapuri, que estariam vindo em uma van contratada de forma particular para trazer pacientes para exames no Hospital do Amor na capital acreana.

As imagens são fortes e mostram partes dos corpos arrancados com o impacto da colisão. Ainda não há confirmação exata do número e a identificação dos mortos e feridos.