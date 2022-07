Jorge Viana lamenta ruptura de aliança com Jenilson Leite: “tínhamos tirado um documento”

O ex-senador Jorge Viana (PT) concedeu entrevista ao site Yaconews na noite de terça-feira, 26, e resolveu mostrar seu descontentamento com o anúncio feito pela direção do Partido Social Brasileiro (PSB) de lançamento do nome do deputado estadual Jenilson Leite como pré-candidato ao senado da República.

De acordo com JV, no último domingo, 25, havia sido firmado um acordo entre ambos, porém, foi pego de surpresa com a decisão do PSB. “Nós fizemos uma reunião domingo, na casa do César Messias, e tínhamos tirado um documento onde aquilo que estava acontecendo, do deputado Jenilson toda hora se colocando ao governo, construindo inclusive plano de governo, e eu com minha candidatura ao Senado, nós iriamos definir se era só isso mesmo ou se teria alguma mudança”, explicou.

Contudo, Jorge afirmou que havia pedido um tempo para informar a futura aliança com Jenilson ao candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, com o anúncio do parlamentar pretendendo disputar o senado, JV garante que a definição do seu rumo político está próximo – haja vista a proximidade do término das convenções. “Eu pedi um tempo para conversar com o presidente Lula, com a direção do partido, mas, agora, a gente está pertinho das convenções e até o dia 5 tem que estar tudo isso resolvido”, ressaltou o petista.