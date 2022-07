Tribunal Eleitoral disponibiliza Sistema de divulgação de candidaturas das eleições de 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está disponibilizando o sistema responsável pela divulgação das candidaturas registradas em todo o Brasil para as Eleições de 2022.

Chamado de “DivulgaCandContas”, a ferramenta apresenta informações detalhadas sobre os candidatas que pediram registro à Justiça Eleitoral e pode ser consultada por qualquer pessoa.

A ação é feita de acordo com a região, município e cargo, e contém informações detalhadas sobre a situação dos designados que pediram registro de candidatura, bem como todos os dados e bens declarados.

No Acre, 1 candidato se cadastrou para o governo e outro para vice, 1 para senador e mais dois suplentes, tem ainda 8 deputados federais e 17 deputados federais. Também foram inscritos 31 diretórios estadual e distrital, além de 152 municipais.

O Sistema é abastecido de acordo com a oficialização das inscrições das candidaturas e atualizado constantemente.

De acordo com o Calendário das Eleições 2022, o prazo máximo para os partidos políticos, as federações e as coligações solicitarem o registro de candidaturas à Justiça Eleitoral será até 15 de agosto. Já as convenções partidárias podem ser realizadas até o dia 5 do mesmos mês.

Para acessar o sistema, Clique Aqui.