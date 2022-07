TRE/AC decide pela absolvição do vereador Célio Gadelha, acusado de crime eleitoral

Ocorreu na última segunda-feira, 25, a continuidade do julgamento realizado pela corte do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) do vereador de Rio Branco, Célio Gadelha (MDB), acusado de abuso de poder econômico e compra de sufrágios na eleição passada.

Recentemente, em outra sessão, o julgamento havia sido adiado após o pedido de vista do desembargador Luís Camolez. Na sessão de ontem, os magistrados chegaram ao resultado parcial do julgamento em 4 votos a 2 pela inocência do parlamentar aos crimes apontados no processo – encaminhando assim, seu absorvimento do processo.

De acordo com a defesa de Célio Gadelha, advogado Cristopher Mariano, a decisão não foi finalizada devido ao novo pedido de vista, desta vez, pelo desembargador Francisco Djalma – que deve analisar o caso antes de proferir o voto.

“O placar está 4 a 2 a favor do recurso do vereador Célio Gadelha, a fim de que haja a sua absolvição na ação de impugnação do mandato. Falta o voto do presidente do TRE, Francisco Djalma, que pediu vista, e deve incluir o processo em julgamento nas próximas sessões”, explicou o defensor.

Mesmo com o pedido de vistas de Djalma, os magistrados em sua maioria, votaram pela absolvição ao recurso de Gadelha em razão de não “haver provas suficientes para sua condenação, principalmente ensejar a perda do mandato”.

Após o julgamento, Célio se mostrou contente com a decisão da maioria da corte do TRE. “Tenho a consciência tranquila de que não cometi nenhum crime ou abuso de poder econômico, e o TRE/AC ao formar essa decisão por maioria pela minha absolvição comprova esse fato. Acredito em Deus e na justiça”, comentou.