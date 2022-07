Fies: renegociação tem novo prazo definido; confira 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) está com novas regras para renegociação, que implicam em mudanças no prazo, em pagamento das dívidas em atraso e no desconto para beneficiários. A mudança nas regras de renegociação passa a incluir estudantes que estão com o pagamento em dia e aqueles que estão com o pagamento atrasado há mais de cinco anos. Conforme anunciou o Ministério da Educação (MEC), na última semana, está autorizado desconto de 12% nas dívidas do Fies para estudantes que não estão com parcelas atrasadas. Contudo, para ter direito ao abatimento é preciso fazer o pagamento à vista.

O estudante do curso de graduação que pretende solicitar a renegociação do Fies pode acionar o banco com o qual possui contrato com o programa a partir do prazo definido. Antes da mudança, o acordo poderia ser firmado até 31 de agosto. Agora, será possível fazer também de 1º de setembro a 31 de dezembro de 2022. A renegociação com a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil poderá poder ser feita de forma remota, sem necessidade do estudante ir a uma agência.

O Fies 2022 do primeiro semestre ofereceu 66.555 vagas com financiamento a juros zero. Para o segundo semestre serão oferecidas mais 45.445 vagas, totalizando a previsão de 110.100 para o ano. Podem participar do Fies os estudantes que participaram de alguma edição do Enem entre 2010 e 2021, com média de pelo menos 450 pontos e nota acima de zero na redação. Além disso, é preciso comprovar renda familiar mensal de até três salários-mínimos por pessoa.

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil