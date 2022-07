Pela primeira vez, Cruzeiro do Sul tem setores de Proteção à Mulher e Combate à Desigualdade Racial

O município de Cruzeiro do Sul, com 117 anos de fundação, tem pela primeira vez na história coordenações de Combate à Violência Contra a Mulher e de Combate à Discriminação Racial. As estruturas são ligadas ao Grupo Permanente de Trabalho e Apoio ao Serviço Humanitário, liderado pela primeira-dama do município, a pedagoga Lurdes Lima.

As coordenações, que contam com Assistente Social e Pedagogas, atuam agora em um caso de discriminação Racial sofrida pela funcionária negra de uma ótica que funciona no município.

“Nós atuamos nessa rede de apoio com suporte para as vítimas e vamos ampliar os profissionais para dar encaminhamento à essas demandas de situações que acontecem contra as pessoas pela questão da cor e da condição feminina”, citou a primeira-dama, destacando que as coordenações também têm ações em escolas e outras instituições com palestras e conscientização.

“As mulheres às vezes nem reconhecem que são vítimas de violência doméstica e nem as pessoas negras reconhecem quando são vítimas de racismo e injúria Racial. Então atuamos nessa conscientização e no suporte necessário para as denúncias e demais medidas”, relata.

O Grupo Permanente e as Coordenações funcionam no prédio da antiga prefeitura de Cruzeiro do Sul, região central da cidade.

Campanhas

Discreta e atuante, a primeira-dama de Cruzeiro do Sul, que deu aulas e coordenou escolas durante 28 anos, não assumiu a Secretaria de Ação Social, fato comum entre as mulheres de prefeitos. Preferiu atuar na retaguarda e o primeiro desafio, em 2021, foi a enchente histórica do Rio Juruá, de 14.32 metros, que desabrigou mais de 40 mil pessoas no município.

Ela criou e coordenou a Campanha Juruá Solidária, que alcançou mais de 10 mil famílias com doações de alimentos, roupas, colchões , água potável, fraldas e outros itens.

No Dia das Crianças de 2021 , por meio de campanhas de doações, arrecadou e distribuiu 2 mil brinquedos para crianças assistidas pelo Educandário, Fundação Betel e Pastoral da Criança. Já no Natal, as cestas e brinquedos beneficiaram 369 famílias em 21 bairros e 8 comunidades rurais.

“Procuramos fazer nossa parte para incentivar, facilitar e promover ações que favoreçam as pessoas em situação de vulnerabilidade. Fazemos parcerias com instituições e estamos aqui disponíveis não para promover o assistencialismo e sim a cidadania . Essa é a gestão do prefeito Zequinha Lima!”, conclui Lima.