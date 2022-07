Governo começa receber dados de taxistas para Auxílio dos Motoristas

Com o tema “Metaverso e os impactos no mundo Empresarial “, a Meta Amazon Solucion, em parceria com a Federação das Indústrias (Fieac) realizará nesta quarta-feira, 27, o primeiro evento sobre o Metaverso no Acre, com palestra, mesa redonda e bate-papo, no auditório da Livraria Paim, em Rio Branco.

A solenidade inicia as 19h, com o palestrante, empresário e expert no assunto, Alder Paulo e conta com a participação do presidente da Fieac, João Paulo e representantes da Elite Construtora, da Claro, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAL) e da Nissan.

“Queremos debater a cerca das novas tecnologias com o setor empresarial e falar sobre a transição para o Metaverso, pois isso não é em um futuro distante. Chamar atenção do Governo e das autoridades, para poder qualificar jovens, empresários e equipe para esta nova mudança”, destacou Alder.

Para participar e saber mais sobre esta temática que vem sendo cada vez mais discutida, basta levar um quilo de alimento, que será doado para o Educandário Santa Margarida, na capital.

Mais informações e ingressos podem ser solicitados no telefone (68) 9 92237157.