Caravana do Desenvolvimento qualifica centenas de pessoas em Senador Guiomard   

Entre os dias 4 e 22 deste mês de julho, o município de Senador Guiomard respirou conhecimento e qualificação profissional. Isso porque, a cidade recebeu a Caravana do Desenvolvimento, iniciativa do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre, que reúne FIEAC, IEL, SESI e SENAI, e que nesta edição teve a parceria da Federação do Comércio (Fecomércio), por meio do SENAC e SESC, e Prefeitura do Quinari.

Foram dezenas de cursos e palestras em diferentes áreas ofertados gratuitamente à população. O mutirão de qualificação profissional teve cerca de 800 matrículas. E o sucesso da Caravana do Desenvolvimento foi comemorado em grande estilo na manhã do último sábado, 23 de julho, na solenidade de certificação realizada no Espaço Cultural SESC do Quinari.

Sorrisos largos e esperança transpareciam no rosto dos alunos que concluíram os cursos. O mais experiente entre os concludentes, Francisco das Chagas Costa, de 62 anos, que recebeu certificado dos cursos de Pizzaiolo e Bolos e Tortas, fez um discurso emocionado de agradecimento. “Me sinto muito feliz. Só temos a agradecer às instituições que trouxeram essa oportunidade ao nosso município, que necessita muito de desenvolvimento. Essa iniciativa não foi por acaso, e sim uma verdadeira obra de Deus. Voltem sempre”, declarou.

Já Dávila Maria Rodrigues, que atualmente trabalha com produção de artesanato e doces, conseguiu concluir três cursos e externou sua felicidade por ampliar suas capacitações para o mercado de trabalho. “Fiz os cursos de Montador de Móveis, Fabricação de Móveis Sob Medida e Primeiros Socorros. Foi um desafio que fiz a mim e graças a Deus consegui vencer. Vou buscar melhorar ainda mais as condições de vida da minha família”, afirmou.

Superintendente do SESI e diretor-regional do SENAI, César Dotto, pontuou que o sucesso da iniciativa só foi possível em virtude das parcerias. “Sem esse apoio da Fecomércio, por meio de SENAC e SESC, da Prefeitura do Quinari, Secretaria Municipal de Educação e do CRAS do município, não teríamos esse grande êxito. Foi um movimento conjunto que viabilizou essa segunda edição da Caravana em Senador Guiomard e fica um legado de capacitação técnica, oportunidades de empreender e trabalhar para a população dessa querida cidade”, frisou.

O secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, representou o governador Gladson Cameli no evento. Ele elogiou o trabalho das instituições do Sistema S e a gestão da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, e incentivou que os alunos se cadastrassem no Sistema Nacional de Emprego (Sine). “Além disso, temos o projeto do Polo Digital, que tem uma série de qualificações on-line, bem práticas, e que direciona para o cadastro de emprego. Espero que todos vocês tenham um caminho de sucesso e não deixem de estudar”, acrescentou.

O presidente da FIEAC, João Paulo de Assis, parabenizou os alunos que concluíram os cursos, os colaboradores envolvidos na ação e também os parceiros. O empresário também fez questão de lembrar que a Caravana do Desenvolvimento é um dos projetos que o presidente licenciado da Federação das Indústrias, José Adriano, mais se empenha para realizar.

“O José Adriano é um entusiasta da qualificação profissional do povo acreano e tem buscado cada vez mais viabilizar oportunidades como essa. É a capacitação e a oferta de empregos que melhoram a vida das pessoas. Agora, com certificados de instituições reconhecidas no Brasil e até internacionalmente, como é o caso do SESI, SENAI e SENAC, vocês terão um currículo ainda mais respeitado e mais oportunidades para trilhar um caminho de sucesso”, destacou João Paulo.

Também estiveram presentes na solenidade a diretora-regional do SENAC, Débora Dantas; a secretária de Assistência Social de Senador Guiomard, Ocenilza Saraiva; além de diretores da FIEAC, presidentes de sindicatos industriais e lideranças políticas e empresariais. A solenidade de certificação da Caravana do Desenvolvimento foi encerrada com sorteio de bicicletas para os alunos.