Petecão mostra força e ginásio do Sesc fica pequeno para a festa da convenção do PSD 

Foto: Sérgio Vale

UM PÚBLICO calculado em torno de 5 mil pessoas lotou ontem (24) o ginásio do Sesc Bosque, na largada da candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo e da deputada federal Vanda Milani (PROS) para o Senado.

Um grande público ficou fora do espaço do ginásio por não caber mais gente. Um fato que chamou atenção é que a maioria esmagadora dos que estavam no local era de pessoas do povão e não da classe média. A campanha do Petecão sempre foi feita com muito entusiasmo e centrada nos votos dos grotões, que é onde a eleição costuma ser decidida.

A forte presença de evangélicos, liderados pelo Pastor da Assembleia de Deus Luiz Gonzaga também foi vista, com suas candidatas a deputada estadual e deputada federal. O pastor Luiz foi quem abriu a convenção com uma oração. A partir deste instante foi só festa e animação. A forte presença popular no ato mostrou que a candidatura do senador Petecão ao governo não será figurativa, como alguns de seus adversários apregoam.

VOLTO AFIRMAR

NÃO tenho bola de cristal, não sou vidente, mas tenho longa experiência política. A candidatura do Petecão vai desmoralizar institutos de pesquisas registradas que o colocam bem abaixo dos 20% na preferência popular. Ninguém faça cara de paisagem se for ao segundo turno.

O ANIMADO VELHO BOCA

UM DOS MAIS ANIMADOS na convenção regional do PSD, que homologou a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo, era o prefeito Tião Bocalom.

MELHOROU A GESTÃO

A GESTÃO do prefeito Tião Bocalom melhorou e pode ser bom cabo-eleitoral para a candidatura do Petecão.

JV NA PAREDE

O presidente do PSB, César Messias, deu ao senador Jorge Viana (PT) o prazo até quarta-feira para que defina se será candidato a governador ou a senador, porque na quarta, a cúpula do PSB embarca para uma reunião com a executiva nacional, em São Paulo, para a discussão das chapas majoritárias do partido. O JV ficou calado.

NÃO FEZ UM DECLARAÇÃO

NA ÚLTIMA reunião com mais de trinta lideranças dos partidos da esquerda, aconteceram discursos inflamados na defesa da candidatura do Jorge Viana ao governo, mas ninguém conseguiu arrancar dele uma afirmação neste sentido.

MAIOR PREJUDICADO

NÃO tem ninguém mais prejudicado com a indefinição do ex-senador Jorge Viana (PT) que não seja o deputado Jenilson Leite (PSB), que está com a candidatura ao governo na espera do rumo a ser tomado pelo PT.

NÃO VEJO MUITO SENTIDO

Não consigo ver muito sentido neste jogo de adivinhação do Jorge Viana (PT). Se vai ganhar ou perder a eleição não será pelo cenário que ficar traçado no campo dos seus adversários. O voto é no candidato.

PACOTE FECHADO

QUEM mais sonha com a candidatura do Jorge Viana ao governo é o deputado Edvaldo Magalhães (PT). Postou na sua página que a sua chapa está pronta: Jorge Viana governador e Jenilson Leite (PSB) senador.

FALTA DEFINIRO VICE

CASO O JORGE VIANA (PT) seja mesmo o candidato ao governo da frente dos partidos de esquerda formada pelo PSB-PV-PCdoB-PT, o que é que se pode dizer da decisão? Uma coisa: a eleição vai ao segundo turno.

CONVENÇÃO SEM FESTA

A CONVENÇÃO dos partidos da federação PV-PT-PCdoB está marcada para o próximo dia 30. Mas será um ato mais interno, sem as pompas de outrora.

FAMÍLIA CONTRÁRIA

O PRESIDENTE do PSB, César Messias, tem dito em resposta aos convites para ser o vice numa eventual chapa com JV ao governo, que a sua família é contrária a que volte a ser candidato. E, isso deve pesar na decisão.

NEY AMORIM

O EX-DEPUTADO Ney Amorim (PODEMOS), hoje como candidato a deputado federal, conseguiu formar uma boa chapa de apoiadores, tem uma campanha articulada, com bom comando, e disputa com chance.

NOME DE FUTURO

GANHANDO a eleição, Ney Amorim, por ser jovem, é um nome que pode ser projetado para futuras disputas majoritárias.

NOME DA CÚPULA

O vereador Emerson Jarude (MDB), para ser o vice na chapa da Mara Rocha (MDB) ao governo, é um nome visto com simpatia pelo deputado federal Flaviano Melo (MDB). Até aqui, Jarude pede votos para deputado estadual.

ACABOU O PRAZO

O GOVERNADOR Gladson tem apenas esta semana para tomar a decisão sobre quem será o vice na sua chapa da reeleição. Não existe uma decisão mais sábia de que a de escolher um nome da sua mais restrita confiança. Vice é o candidato ao governo que escolhe, sem isso pode correr o risco de ganhar e dormir com o inimigo.

TREMENDA BOBAGEM

O VICE TER BAGAGEM política, é uma tremenda bobagem. Vice tem que só não atrapalhar o candidato ao governo. Vice só puxa para baixo quando tem o perfil da rejeição. O Binho não tinha perfil político, mas foi o vice do Jorge Viana e este se elegeu folgado governador.

NISSO O BOLSONARO ESTÁ CERTO

“Vice tem que ser uma pessoa que não conspire contra você”. Presidente Jair Bolsonaro, ao anunciar seu vice. E, neste ponto, o Bolsonaro está absolutamente certo.

FÁBIO RUEDA

Para quem começou a candidatura a deputado federal do zero, como o médico Fábio Rueda (União Brasil), pelos apoios que conseguiu arrebanhar na pré-campanha, pode-se dizer estar ele no jogo por uma das vagas na Câmara Federal.

CHAPA ENCRENCADA

CHAPA encrencada é esta do PSD para deputado estadual. Há pelo menos 10 nomes muito fortes e parelhas. Entre eles, o advogado Romano Gouveia.

JOGO DURO

FURTAR fiação elétrica para vender em ferro-velho virou uma profissão em Rio Branco e uma diversão para os larápios. Uma dedução: o furto só acontece porque tem receptador que compra. Falta uma ação policial mais incisiva nas empresas que compram ferro-velho. Ponto, pois, para o prefeito Tião Bocalom, que sanciona nesta segunda-feira (25) a lei que regulamentará de forma dura a comercialização deste tipo de material. Este tipo de furto vem causando sérios prejuízos a particulares e ao poder público.

FRASE MARCANTE

“SE o adversário é uma formiga, trate-o como um elefante”. Ditado turco.