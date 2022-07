Petecão reúne mais de 5 mil pessoas no Ginásio do Sesc e demonstra força nas eleições 2022

A coligação PSD/PROS/PTB/ Avante, lançou, no início da noite deste sábado, 23, a candidatura oficial do senador licenciado, Sérgio Petecão ao governo do Estado do Acre, com o vice, advogado João Totta e a deputada federal Vanda Milani como candidata ao Senado da República. O evento ocorreu no Ginásio do Sesc, em Rio Branco.

Sob olhares de cerca de 5 mil pessoas de vários municípios acreanos, Sérgio Petecão, que chegou ao evento, acompanhado pelo seu vice, Tota, e da candidata ao Senado da República, Dr. Vanda Milani.

Em seu discurso, visivelmente emocionado, Petecão se mostrou contente com a presença maciça do povo na convenção partidária e disse que deverá vencer o pleito eleitoral com a “força do povo”. “Não tenho dúvidas que vamos vencer no primeiro turno”, assegurou.

Petecão disse que ficou surpreso com a multidão de apoiadores presentes na convenção. Além disso, o candidato voltou a alegar que a atual gestão de Gladson Cameli é “perseguidora”. “Muita gente quis vir, mas não podem e eu entendo. Esse dia vai ficar marcado na história, porque o ginásio do Sesc ficou pequeno”, declarou.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), defendeu a candidatura de Petecão ao governo e prometeu trabalhar em parceria com a prefeitura. “Você será o governador que vai cuidar do Estado e da população, o dinheiro tem que ser gasto com o povo e não com panelinha, conta com nossa equipe, estamos gastando bem o dinheiro público. O dinheiro não pode ser roubado, tem que ser cuidado”, ressaltou.

Tota Filho, fez menção a trajetória política de Petecão e garantiu que o parlamentar fará uma boa gestão em prol do povo. “Tenho orgulho da sua história Petecão. Você vai vencer esse próximo desafio. O sentimento é de orgulho, o PSD há anos vem trabalhando para fazer diferente nesse governo. O nosso estado não pode errar mais”.

A candidata ao Senado da República, deputada federal Vanda Milani, mostrou confiança no plano de governo montado para mudar o Estado. Para ela, o senador deverá conquistar sucesso na empreitada. “Com Petecão, vamos fazer a diferença. Se for da vontade do povo, estarei no senado”, garantiu.

A senadora Maria das Vitórias, fez uso do dispositivo e comemorou a candidatura de Petecão ao governo do Acre. “É emocionante demais, com mais de 7 décadas aqui em cima deste palco para vibrar, homologar essa candidatura já vitoriosa. Somos mulheres que precisamos cada dia mais, saber que lugar de mulher é onde ela quiser. Então, às candidatas mulheres, sigam em frente e lutem pelos nosso direitos, junto com o nosso governador, se ele fraquejar, nos temos capacidade de fazer nossas reivindicações e colocar o governador em seu lugar.

A partir de hoje lançamos essa jornada que vai eleger que alegria estar mandando essa mensagem a vocês, se tem algo que emociona é ver um estado como o Acre, cheio de desafios, ter Petecão governador para superá-los. Estamos muito envolvidos nesta campanha, muito obrigado, Petecão, pelo que você faz pelo Acre, pela sua história e boa sorte”, disse.

O presidente da sigla, Gilberto Kassab, também deixou sua mensagem de apoio ao candidato Sérgio Petecão. Segundo ele, é momento de superar as dificuldades e vencer o pleito eleitoral. “A partir de hoje lançamos essa jornada que vai eleger que alegria estar mandando essa mensagem a vocês, se tem algo que emociona é ver um estado como o Acre, cheio de desafios, ter Petecão governador para superá-los. Estamos muito envolvidos nesta campanha, muito obrigado, Petecão, pelo que você faz pelo Acre, pela sua história e boa sorte”, comentou.

A chapa majoritária é composta por 25 nomes que concorrerão a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac). Dentre eles, Eduardo Ribeiro, Experidião Taxista, o ex-deputado estadual Heitor Júnior, Isaac Piyãko, ex-deputado Raimundinho da Saúde e Jeferson Pururuca.

Já os postulantes à Câmara Federal são 9, sendo Jesuíta Arruda, a vereadora Lene Petecão, a sindicalista Rosana Nascimento, Cabral, o ex-prefeito Juarez Leitão, Francisco Piyãko, Gessi Capelão, Edna Nantes e Jesuíta Arruda.