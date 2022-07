Mais um acreano desaparece no “Triângulo do Medo”, em Rondônia

Ocorreu na tarde desta sexta-feira, 22, o sepultamento da dona Maria Ivanilde de Abreu Lima, de 84 anos, avó materna do governador Gladson Cameli (Progressistas) que não compareceu ao enterro.

A morte da veterana aconteceu na noite de quinta-feira, 21, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Ivanilde em decorrência de parada cardiorrespiratória.

O enterro foi realizado no cemitério Morada da Paz e contou apenas com a presença da família e de alguns membros do governo – como o diretor de comunicação, Jeferson Dourado e o jornalista Altino Machado.

No entanto, mesmo sem ter participado da cerimônia, Gladson esteve no velório da avó, minutos antes do corpo ser levado ao cemitério. Antes disso, na Capela São João Batista, foi realizada uma missa celebrada pelo padre Jairo Coelho da Igreja Católica.

Ivaneide era natural de Cruzeiro do Sul e era viúva do ex-deputado estadual Rezene Lima, já falecido e, “pautou sua vida pela simplicidade, cuidado e amor ao próximo”, destacou trecho da nota do governo.