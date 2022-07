Direção nacional do PL corta verbas e chapa para deputado federal é dissolvida no Acre

ACABOU O SONHO de cada candidato a deputado federal do estado pelo PL embolsar cada 1 milhão de reais do Fundo Eleitoral, para a campanha eleitoral desta eleição. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, comunicou ao presidente regional do PL, Edson Bittar, que não será repassado nenhum centavo para a chapa.

Segundo a direção regional do PL, a justificativa usada pela executiva nacional para não repassar recursos ao partido no Acre, foi que a chapa de deputado federal era fraca e não dava a certeza de que poderia eleger um deputado federal. Com a decisão, todos os que se filiaram para se candidatar a uma vaga na Câmara Federal pelo PL ficarão de fora da eleição, porque não poderão mais se filiar a outro partido para disputar este pleito. A chapa para a ALEAC do PL ficou mantida.

QUADRO DE DESOLAÇÃO

O CLIMA entre os que seriam candidatos a deputado federal pelo PL é de praguejamento e desolação.

QUESTÃO DE CONFIANÇA

O ANÚNCIO do governador Gladson de que a Márcia Bittar (PL) não estará na sua chapa como candidata a vice-governadora, deve ser entendido de forma simples: houve quebra de confiança entre o governador e o senador Márcio Bittar (União Brasil). E para um nome ser escolhido para compor uma chapa de vice tem que haver confiança. O resto do desfecho é complemento.

PÁGINA VIRADA

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil), diante de um quadro real de rejeição pelo Gladson do nome da Márcia Bittar (PL) para ser a sua vice, não tem mais de continuar alentando nada. Na política, cada um escolhe o aliado. E o Gladson não quer a Márcia de vice. O senador Márcio Bittar (União Brasil) tem de virar a página. A vida continua. É simples.

MISTÉRIO ATÉ A CONVENÇÃO

O Jorge Viana (PT) vai levar esse mistério se será candidato ao governo ou a senador até a convenção do PT, no final da próxima semana. Há um clima interno que, a manifestação seja pela disputa do governo.

NÃO HÁ COMO MUDAR

NUMA ANÁLISE MUITO FRIA, o deputado federal Alan Rick (União Brasil) tem razão ao achar que a permanência da senadora Mailza Gomes (PP) na chapa do governador Gladson lhe prejudica, só que não há meio legal para sacá-la da chapa, sua candidatura foi fruto de acordo nacional do PP. Essa é a situação.

NÃO FALA AGORA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) só deve se pronunciar sobre qual será a sua participação nesta eleição, depois que o governador Gladson anunciar um nome que não seja a Márcia Bittar (PL) como sua vice. Até lá, silencia.

PSD DÁ A LARGADA

O PSD dá hoje a largada para a candidatura do senador Sérgio Petecão (PSD) ao governo, com a convenção do partido às 19 horas no Sesc Bosque. Virão dirigentes e candidatos de todos os municípios do estado.

NÃO VAI SER O QUE PENSAM

OS DIRIGENTES de outros partidos de oposição não colocam nas suas projeções o senador Petecão (PSD) chegando ao segundo turno. Também não acreditavam na sua última eleição para o Senado, e além de ser o mais votado, ele teve mais votos que o governador Gladson. Não subestimem a força do Petecão.

A CAMPANHA DECIDE

O QUE DECIDE uma eleição não são as pesquisas fora de tempo, antecipadas, o que vai decidir de fato como ficarão posicionados os candidatos ao governo é o andar da campanha. Pesquisa para dar um quadro mais real, foi feita em setembro, com as candidaturas nas ruas.

HALL CONFIRMADO

O PROFESSOR David Hall (AGIR) teve o seu nome confirmado para disputar o governo, em convenção realizada ontem. Acho salutar para a democracia, um partido pequeno ter candidaturas majoritárias próprias.

NOME OFICIALIZADO

QUEM também teve o nome oficializado em convenção para disputar em governo, foi o professor Nilson Euclides (PSOL).

PDT SOLIDÁRIO

CONFIRMADO um provável racha entre o governador Gladson Cameli e o senador Márcio Bittar (União Brasil), o PDT já escolheu um lado, a sigla ficará com o Gladson.

NOME PARA PREFEITO

O EX-VEREADOR GILSON DA FUNERÁRIA é o nome a ser preparado pelos grupos da deputada federal Vanda Milani (PROS) e do senador Sérgio Petecão (PSD), para disputar a prefeitura de Senador Guiomard.

NÃO É TOMAR PIRULITO DE CRIANÇA

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) traça um quadro do governo do Gladson Cameli, como um cenário de fim do mundo. Não tenham o Gladson como um candidato fácil de ser batido, liderou até aqui todas as pesquisas. É um candidato de muita empatia.

NÃO PODE CHORAR MISÉRIA

O PT não vai ter como na campanha sustentar a tese de que fará a campanha do tostão contra o milhão. O seu Fundo Eleitoral é um dos mais milionários do país.

SÉRIA CANDIDATA

CASO a chapa da federação formada pelo PT-PV-PCdoB eleja apenas um parlamentar para a Câmara Federal, a mais séria concorrente a ficar com a vaga, é a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB).

KEILIANE CORDEIRO

ANOTEM ESTE NOME, é uma das fortes candidatas a deputada federal pela chapa do REPUBLICANOS. Keiliane deve vir com uma forte votação do Juruá.

DEPOIS DE 25 ANOS?

DESDE a sua implantação nunca houve uma prova de manipulação das urnas eletrônicas. O Bolsonaro se elegeu várias vezes a deputado federal pelo sistema, sem reclamar. Somente agora, depois de 25 anos do sistema funcionando, por ele estar em baixa nas pesquisas, resolve colocar em dúvida a lisura da apuração eletrônica? Posição de quem prevê a derrota.

FRASE MARCANTE

“Todo sapato bonito um dia se torna chinelo velho.” Ditado chileno.