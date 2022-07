Depois de quase dois anos, polícia prende mulher que executou homem a pauladas

Foram quase dois anos de investigações e buscas, além de um monitoramento de quase um mês para que agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), conseguissem chegar à autora de um crime hediondo.

A assassina, identificada por Vanessa Domingues Barbosa, 20 anos, que estava na condição de foragida, e com prisão preventiva decretada foi presa na última sexta-feira, 22, na Baixada do Sobral, e recolhida ao presídio Francisco de Oliveira Conde.

Ela é acusada de ter matado um homem a pauladas em cumplicidade com Isabel Costa Martins, que estava presa e ganhou liberdade recentemente.

Relembre o caso

Na madrugada do dia 13 de novembro de 2020, Isabel Martins e Vanessa Domingues, à época ambas com 18 anos, estavam ingerindo bebidas no “Bar Encontro dos Amigos” localizado à rua João Amâncio, no bairro João Paulo II. Mulheres bonitas logo atraíram a atenção de vários homens que estavam no local. Por motivos ignorados, teriam discutido com Manoel Alves do Nascimento, chegando a trocar ameaças. Mais tarde quando a vítima disse que iria para casa, estas o seguiram, quando de posse de ripas de cerca o agrediram violentamente, atingido várias vezes na cabeça Manoel Alves morreu no local da ocorrência, na pista da Rua João Amâncio.

Isabel Martins foi logo presa, indiciada e mandada para o presídio, enquanto que Vanessa fugiu, tomando rumo ignorado. No mês de maio do ano passado, ela teve sua prisão preventiva decretada pela juiz Álesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar. Ontem, um mês sendo monitorada, esta acabou presa por investigadores da DHPP e deverá aguardar julgamento na prisão.

